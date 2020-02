Braziliaans talent lijkt op Twitter overstap naar Ajax aan te kondigen

De Braziliaanse jeugdinternational Giovanni Manson Ribeiro lijkt hard op weg naar Ajax.

De aanvallende middenvelder van werd vorig jaar al in verband gebracht met een transfer naar de -koploper.

Op 31 januari vierde Giovanni zijn achttiende verjaardag, waardoor hij een meerjarig contract mag tekenen in Europa. Op Twitter lijkt hij afscheid te nemen en een reis naar Amsterdam aan te kondigen. -fans heten hem op sociale media al van harte welkom.

Woensdagavond (Nederlandse tijd) plaatste Giovanni een afbeelding van een vliegtuig op Twitter en daarna een boodschap: "Het is erg moelijk om afscheid te nemen van de mensen van wie je houdt", schreeft hij.

Op die tweet werd massaal gereageerd door Ajax-fans, die hem welkom heten bij hun club. Giovanni reisde in mei al af naar Amsterdam voor een gesprek met Ajax; hij sprak ook met andere clubs uit Europa.

Santos-voorzitter José Carlos Peres was daar allesbehalve blij mee. Hij hekelde de handelswijze van de Amsterdammers, die geen transfersom willen betalen.

In 2017 nam Ajax op vergelijkbare wijze Danilo Pereira da Silva over van Santos en dat is men nog niet vergeten in Brazilië. Het talent kwam destijds voor circa twee miljoen euro over.

Peres zei in oktober dat hij naar het Internationaal Sporttribunaal (CAS) zou stappen, in de hoop op een transferverbod voor Ajax. "Ajax haalde Danilo bij ons weg in 2017 en probeert het nu met een tweede speler", zei hij tegenover Energia FM.

"Het is de topscorer van onze beloftenploeg. Het zal even duren voordat Ajax gestraft wordt, maar gestraft worden zúllen ze. Ze zullen moeten betalen en ik hoop dat ze een transferverbod van twee seizoenen krijgen."