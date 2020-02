Braziliaan traint in Nederland in afwachting van transfer naar Ajax

Het Braziliaanse toptalent Giovanni Manson Ribeiro staat op het punt zijn transfer naar Ajax af te ronden.

Woensdagavond bevestigde zijn zaakwaarnemer Giuliano Bertolucci dat de deal bijna in kannen en kruiken is.

Donderdag laat de belangenbehartiger op sociale media weten dat de achttienjarige Giovanni al in Nederland traint. Omdat zijn overstap van naar de -koploper vooralsnog niet is afgerond, traint hij nog niet bij .

Naar verwachting zet Giovanni op korte termijn zijn handtekening onder een vijfjarig contract in de Johan Cruijff ArenA. Hij komt transfervrij over van Santos, waar zijn jeugdcontract in januari afliep.

De Braziliaanse club wilde hem graag langer aan zich binden, maar Giovanni had zijn zinnen al gezet op een overstap naar Ajax.

Vorige week woensdag kondigde Giovanni de transfer via zijn eigen Twitter-account al min of meer aan. De offensieve middenvelder plaatste een afbeelding van een vliegtuig op het platform en daarna een boodschap.

"Het is erg moelijk om afscheid te nemen van de mensen van wie je houdt." Op die tweet werd massaal gereageerd door Ajax-fans, die hem welkom heten bij hun club.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars staat op het punt om nog een Braziliaan in huis te halen. Behalve Giovanni is Ajax ook dicht bij het aantrekken van Antony.

Laatstgenoemde komt voor ongeveer 28 miljoen euro over van São Paulo. Volgens diverse media heeft de jeugdinternational woensdag met succes een medische keuring doorstaan.

De verwachting is dat ook zijn transfer snel wordt afgerond. Antony sluit komende zomer aan bij de selectie van trainer Erik ten Hag.