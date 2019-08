"Brandt en Hazard kunnen Dortmund naar een hoger niveau tillen"

Lucien Favre's ploeg is deze zomer actief geweest op de transfermarkt, waar men probeert dit seizoen weer de Bundesliga te winnen.

Mario Götze gelooft dat de aankopen Julian Brandt en Thorgan Hazard de sleutel zijn om Borussa Dortmund te helpen het gat met te dichten en de -titel terug te winnen.

Centrale verdediger Mats Hummels is teruggekeerd naar de club na drie seizoenen in Beieren te hebben doorgebracht, terwijl ook de Duitse international Nico Schulz werd overgenomen van TSG 1899 . De komts van Brandt - voor 25 miljoen euro gekocht van - en Hazard - overgenomen van , hebben Götze de grootste reden tot optimisme gegeven.

"Ik denk dat Julian Brandt, heel, heel goed is", vertelt Götze in een exlusief interview aan Goal en DAZN . "Ik heb hem leren kennen bij de nationale ploeg en ik denk dat hij ons weer naar een hoger niveau kan tillen, vooral als je zijn prestaties van vorig seizoen ziet. Hij kan ons zowel op de vleugels als in het midden helpen. Het is een zeer goede transfer van ."

Hazard, die niet wist door te breken bij naast zijn broer Eden, verhuisde in 2014 naar de Bundesliga en ontwikkeld zich bij Gladbach tot een van de beste vleugelaanvallers van de competitie.

"Bij Gladbach en het Belgische nationale team heeft hij het zeer goed gedaan", zegt Götze over de Belg. "Zoals ik al zei, ik vind het geweldig als we goede spelers krijgen en de competitie is er om het volgende niveau te bereiken. Dit zal ons zeker helpen om nog succesvoller en een beter team te worden. Dit zal ook de kwaliteit van de training weer verhogen."