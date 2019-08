Brands telt circa dertig miljoen euro neer voor opvolger van Gueye

Everton heeft Jean-Philippe Gbamin vrijdagavond binnengehaald als vierde zomeraanwinst.

De verdedigende middenvelder komt over van en tekent een vijfjarig contract op Goodison Park, zo maakt de club uit de Premier League bekend. De transfersom wordt niet openbaar gemaakt. Gbamin geldt in als de opvolger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Idrissa Gueye.

De transfer van Gbamin werd eerder op de vrijdag al aangekondigd door diverse Engelse media. Sky Sports berichtte dat een eerste bod van 25 miljoen euro door Mainz was afgewezen, daar de nummer dertien van het afgelopen -seizoen inzette op 30 miljoen euro.

Beide clubs hebben elkaar vermoedelijk gevonden in een bedrag dat daarbij in de buurt komt. Director of football Marcel Brands haalde deze zomer al Jonas Lössl, Fabian Delph en André Gomes naar .

Everton en Mainz speelden een oefenwedstrijd tegen elkaar, maar Gbamin had nog vakantie na zijn deelname aan de Afrika Cup met Ivoorkust. De defensieve middenvelder, die ook als centrumverdediger uit de voeten kan, speelde sinds 2016 voor Mainz nadat hij overkwam van RC Lens. "Dit is een groot en emotioneel moment voor me", vertelt hij op de website van zijn nieuwe club. "Ik ben hier erg blij mee, want Everton is een grote club met een prachtige historie en veel ambitie."

Trainer Marco Silva noemt Gbamin een speler die 'zich de afgelopen drie seizoenen heel sterk heeft ontwikkeld'. De aanwinst heeft in de Bundesliga 'een heel goed niveau' bereikt en is rijp voor de Premier League, aldus Silva. "Hij kan ons helpen om nog beter te worden. Hij barst van de ambitie, past bij onze speelstijl en biedt ons nieuwe opties op het middenveld."