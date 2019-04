'Brands kiest nieuwe weg bij Everton en loost grootverdiener Walcott'

Marcel Brands heeft voor grote plannen met Everton. De 'director of football' wil zich gaan richten op het aantrekken van jonge spelers.

Volgens de Daily Mail heeft dat gevolgen voor routinier Theo Walcott. De dertigjarige aanvaller is een van de grootverdieners op Goodison Park, maar hij is geen vaste waarde meer en moet rekening houden met een zomers vertrek uit .



Walcott kwam in januari 2018 voor liefst 23 miljoen euro over van , maar na anderhalf jaar lijkt er een einde te komen aan zijn dienstverband bij . De 47-voudig Engels international wist in zijn eerste seizoen drie keer te scoren in veertien wedstrijden en dit voetbaljaar staat de teller in 31 wedstrijden ook op drie treffers. De laatste keer dat Walcott negentig minuten binnen de lijnen stond was eind december op bezoek bij (1-0 nederlaag).



Voor Brands is het enorme salaris van Walcott een groot struikelblok. De buitenspeler ligt nog tot de zomer van 2021 vast en strijkt per week ruim 91.000 euro op in Liverpool. "We hebben veel werk verricht", vertelde Brands dinsdag op een congres in Londen. "Nu gaan we kijken wat we kunnen doen, maar de posities en namen liggen klaar. Ik zal nooit een speler halen waar de trainer niet op zit te wachten of niet mee samen wil werken", aldus de voormalig -directeur over de samenwerking met manager Marco Silva.



Dit seizoen moet Walcott regelmatig genoegen nemen met minder speelminuten dan zijn concurrenten in de aanval bij Everton. Zo geeft trainer Silva vaak de voorkeur aan Richarlison (21), Bernard (26) en Dominic Calvert-Lewin (22). Walcott stond voor zijn overgang naar Everton liefst twaalf jaar onder contract bij Arsenal. De Engelsman met Jamaicaanse roots begon zijn loopbaan in het St Mary's Stadium bij .