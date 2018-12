Brands: "Je hebt verschillende meningen nodig"

Marcel Brands ruilde PSV afgelopen zomer in voor een dienstverband bij Everton en de director of football zet alles zo goed mogelijk naar zijn hand.

Brands geeft in gesprek met de Liverpool Echo aan dat hij enkele veranderingen heeft doorgevoerd, zoals het binnenhalen van Grétar Steinsson als nieuwe hoofd scouting van de afdeling Europa. "Ik werkte bij PSV nauw samen met mijn scoutingsapparaat. In Nederland was het makkelijker, want mijn scouts waren om mij heen. Ik zou ze vervolgens Europa insturen. Hier zijn de scouts al lokaal in Europa, dus is het lastiger om ze nabij te hebben. Dus ik heb 'leidersgroepen' gemaakt in het scoutingsapparaat, zodat we regelmatig contact hebben."



Dat bevalt hem goed. "Ik krijg iedere week een update. Niet alleen over bepaalde rapporten, maar ook de achtergronden. We werken nauwer samen, onder andere over wat we willen zien en waarom", aldus de beleidsbepaler, die met topaankoop Richarlison een voltreffer maakte. Brands benadrukt vervolgens dat hij zich niet alleen omgeeft met jaknikkers. De sportbestuurder wijst in zijn redenering naar zijn tijd in Eindhoven, waar hij zes full-time scouts en een hoofdscout voor de jeugdopleiding om zich heen had.



"Ik had daar een paar jonge gasten en enkele voormalig spelers zoals Jan Vennegoor of Hesselink en John de Jong. Ik probeer altijd een combinatie van mensen en meningen te maken. Bij PSV had je bijvoorbeeld Berry van Aerle, een verdediger, en Jan Vennegoor, een spits. Zij dachten continu verschillend over spelers, dat is wat ik wil. Je hebt verschillende meningen nodig."

De door Brands samengestelde selectie bivakkeert momenteel op een verdienstelijke achtste plaats in de Premier League. De ploeg scoort met 31 goals gemakkelijk, maar krijgt ook relatief veel tegendoelpunten (29). De club hoopt de aansluiting met de top 6 te vinden en staat op dit moment vijf punten achter Manchester United. Tegelijkertijd is het gat met de nummer twaalf Bournemouth slechts één punt.