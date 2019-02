Brands: "Ik zou hem liefst morgen van PSV naar Everton willen halen"

Mohammed Ihattaren beleefde eind januari zijn officiële debuut bij PSV, na in de maanden ervoor al indruk te hebben gemaakt bij het Onder-19-elftal.

De net zeventienjarige middenvelder geldt als een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van de huidige koploper van de Eredivisie en ook Marcel Brands is onder de indruk van de jongeling. De huidige technisch directeur van Everton vervulde in het verleden eenzelfde rol bij PSV en zag Ihattaren toen al aan het werk in de jeugd. Hij denkt dat zijn oude club goud in handen heeft met de geboren Utrechter:

"Eerlijk gezegd zou ik hem morgen bij Everton willen hebben, zo goed is hij, maar ik denk niet dat dat het pad is dat hij moet bewandelen", vertelt Brands in gesprek met Voetbal International. "Hij heeft straks een tussenstap nodig", denkt de voormalig technisch manager van de Eindhovenaren echter. Brands is van mening dat de stap van de jeugd van PSV naar the Toffees te groot zou zijn: "Wat dat betreft zit Mo goed bij PSV. De club speelt Europees voetbal, hij heeft een grote kans op speeltijd en hij zit bij de nationale teams."



"Als hij nu naar het buitenland zou gaan, heeft hij een stuk minder garanties. De stap naar de Premier League is echt heel groot en het kan daardoor ook helemaal verkeerd aflopen met een talent", legt hij uit. Ihattaren heeft het volgens Brands daarnaast getroffen met een coach als Mark van Bommel: "Nu heeft hij een trainer die het in hem ziet zitten, ik zou zeggen koester dat."