Brands houdt poot stijf ondanks smeekbede: "We hebben het geweigerd"

Idrissa Gueye heeft een officieel transferverzoek ingediend bij Everton. Marcel Brands en consorten willen voorlopig echter niet meewerken.

Volgens Sky Sports aast Paris Saint-Germain op de diensten van de 29-jarige middenvelder en de Fransen hopen hem deze winterse transferwindow nog te strikken. Maar tot frustratie van Gueye werkt Everton niet mee. De middenvelder zou de club smeken om hem te laten gaan.



PSG zou onlangs een bod van circa 25 miljoen euro hebben neergelegd, maar Everton heeft deze aanbieding resoluut geweigerd. The Toffees willen Gueye niet graag kwijt en zien in hem een belangrijke speler binnen de selectie. Naar verwachting zal PSG binnenkort wederom bij Everton aankloppen, ditmaal met een hogere aanbieding.



Manager Marco Silva bevestigde maandag dat Everton een bod van PSG van tafel had geveegd. "We hebben het geweigerd. Hij is een erg belangrijke speler voor ons. Ze moeten wel bieden wat de speler waard is. Ik vond de aanbieding niet goed gezien de waarde die hij vertegenwoordigt", zo werd de oefenmeester geciteerd door onder meer Goal .



"Jullie weten mijn mening inmiddels hierover. Vanuit het standpunt van manager is hij erg belangrijk voor ons. Hij is een speler die we niet graag kwijt willen. Natuurlijk is het op een bepaald moment de club die moet bepalen wat er gaat gebeuren, maar ik wil graag dat hij blijft." De 62-voudig international van Senegal ligt nog tot de zomer van 2022 vast op Goodison Park.