'Brands grijpt mis met megabod en denkt aan 'shock move' voor landgenoot'

Director of football Marcel Brands haalde deze zomer tot nu toe Moise Kean, Jean-Philippe Gbamin, Fabian Delph en Jonas Lössl naar Everton.

Ook de komst van de eerder van gehuurd André Gomes ook permanent werd gemaakt. The Toffees lijken echter nog niet klaar te zijn deze transferperiode en hebben nog tot en met donderdag om verdere deals af te ronden.

Sky Sports bericht woensdagochtend dat er opnieuw niet in is geslaagd om Wilfried Zaha los te weken bij . De blauwe club uit heeft een bod van 76 miljoen euro, plus James McCarthy en Cenk Tosun, neergelegd in Londen, maar ook deze aanbieding kon the Eagles niet bekoren. Crystal Palace zou Everton dinsdag hebben laten weten dat Zaha niet mag vertrekken.

Lees beneden verder

Naast de komst van Zaha denkt Brands ook nog aan een nieuwe verdediger voor de selectie van manager Marco Silva. Fikayo Tomori, vorig seizoen door aan Derby County verhuurd en nu opnieuw op de nominatie staand om tijdelijk bij the Blues te vertrekken, is volgens The Sun een van de opties om de verdediging te versterken.

Brands overweegt mogelijk echter ook een shock move voor landgenoot Nathan Aké, zoals de boulevardkrant het omschrijft. De Oranje-interational staat nu nog onder contract bij en werd onlangs ook genoemd bij en .

De centrale verdediger, die volgens Everton een belangrijke speler voor de toekomst kan worden, zal echter niet goedkoop zijn. Eerder deze week werd er nog gesproken over een transfersom van 82 miljoen euro voor de 24-jarige Aké.