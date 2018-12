Brands bezorgd: "PSV en Ajax zo ver verwijderd van de rest"

Het lijkt weer goed te gaan met het Nederlands voetbal, maar Marcel Brands, de voormalige technisch directeur van PSV, plaatst ook een kanttekening.

De voetbaldirecteur van Everton erkent dat er 'licht aan het eind van de tunnel' is, maar de resultaten van Oranje, PSV en Ajax betekenen niet automatisch dat het goed gaat met het Nederlands voetbal, aldus Brands. "Over Oranje heb ik me nooit zorgen gemaakt, dat is altijd een golfbeweging. We hebben met Ronald Koeman een goede en realistische bondscoach die een team kan smeden."



"Maar ik maak me toch echt zorgen over de staat van het Nederlands voetbal, omdat het niveau van PSV en Ajax zo ver verwijderd is van de andere clubs", vervolgt de sportbestuurder in gesprek met Voetbal International . "En dat gat zal alleen maar groter worden. Want waar blijven de anderen? PSV en Ajax hebben bijvoorbeeld hele goede talenten, met de doorstroom bij die clubs zit het wel goed. Maar waar is de rest?"



Brands wil graag zien dat clubs het eigen belang ondergeschikt maken aan het belang van het Nederlandse voetbal en wijst naar onder meer kunstgras en het feit dat er spelers worden gehaald uit 'Verweggistan' . "Dat baart me zorgen, want daar wordt niemand beter van en het vergroot de afstand met de top alleen maar", aldus Brands.



De directeur is er voorstander van om topclubs tien procent van de Europese inkomsten 'in een pot' te laten te stoppen om het geld uiteindelijk te verdelen. "Maar dan wel, allemaal op gras, opleidingen opwaarderen, betere trainers en faciliteiten. En wellicht twee degradanten waardoor Eerstedivisieclubs meer kans op promotie hebben. Maar dat stuitte op zoveel weerstand, omdat de kleinere clubs toch voor hun eigen belang gaan."