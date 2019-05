Brands aast niet op deals met Ajax en PSV: "Geen contact met deze spelers"

Everton hoopte dit jaar de strijd aan te kunnen gaan met de Engelse top zes, maar de achtste plek is inmiddels het hoogst haalbare.

De kans is daarom aanwezig dat er aankomende zomer opnieuw flink geïnvesteerd gaat worden en director of football Marcel Brands zal gaan proberen om de selectie zo goed mogelijk te versterken. De club werd in de afgelopen maanden al in verband gebracht met -aanvaller David Neres, terwijl Brands ook wel wat zou zien in een hernieuwde samenwerking met Hirving Lozano.

De voormalig technisch manager van laat echter in gesprek met de NOS weten niet bezig te zijn met de komst van de Braziliaan of Mexicaan: "Dat gebeurt altijd in deze periode. Dan lees ik Neres, dan lees ik Lozano... Noem ze maar op. Maar we hebben geen contact met deze spelers", legt hij uit. Brands heeft in wel een veel grote budget tot zijn beschikking dan bij PSV het geval was en afgelopen zomer werd bijvoorbeeld bijna veertig miljoen euro uitgetrokken om Richarlison los te weken bij .



Brands geeft echter aan dat een groter budget zijn werk niet per se makkelijker maakt: "Het feit dat je geld kunt uitgeven, betekent dat je veel voorzichtiger moet zijn. Als je hier een misser maakt, dan kom je er ook bijna niet meer vanaf. Spelers verdienen veel geld en er zijn niet veel clubs die zulke salarissen of transfersommen kunnen betalen."