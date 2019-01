Brahim Díaz: "Dit is de belangrijkste dag van mijn leven"

Brahim Díaz kan zijn geluk niet op na zijn overstap van Manchester City naar Real Madrid, waar hij maandag werd gepresenteerd.

De 19-jarige Spanjaard, die eerst werd opgeleid door Málaga, kwam in 2013 bij Manchester City terecht. Daar stond Díaz op het punt om door te breken, maar hij zag bij Real Madrid een mooiere toekomst in het verschiet liggen. "Vandaag is de belangrijkste dag van mijn leven", reageerde de nieuweling op een persconferentie.



"Het is het perfecte cadeau voor Driekoningen. Mijn enige drie opties waren dat ik wilde gaan spelen voor Real Madrid, voor Real Madrid of voor Real Madrid", omschreef Díaz hoe ontzettend graag hij terug wilde naar Spanje. "Al sinds ik een kleine jongen was, droomde ik ervan om voor deze club te spelen."



Van clubpresident Florentino Perez heeft het talent een contract voor 6,5 jaar gekregen. "Brahim heeft veel talent en een sterk karakter. Zijn droom is om succesvol te zijn bij Real Madrid", sprak Perez. "Wij kijken altijd hoe we onze selectie kunnen versterken."



Brahim Díaz sprak eerder via Instagram al een dankwoord uit aan iedereen bij Manchester City. "Toen ik hier arriveerde, was ik nog een kind en nu ben ik een professionale voetballer." Goal begrijpt dat er met de overstap naar de Spaanse hoofdstad bijna zeventien miljoen euro is gemoeid. De transfersom kan nog met zo'n zeven miljoen oplopen.