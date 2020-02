Bozeník verklapt reden achter 'celebration': "Moet je naar mijn arm kijken"

Feyenoord wist zaterdagavond in De Kuip met 2-1 te winnen van Fortuna Sittard.

De winnende treffer kwam van de voet van Róbert Bozeník, die daarmee zijn tweede doelpunt in Rotterdamse dienst aantekende.

In gesprek met De Telegraaf geeft de twintigjarige Slowaakse spits te kennen dat de eerste weken in Nederland hem uitstekend bevallen zijn.

"Ik speel hier bij een grote club, dat merk ik goed. Moet je naar mijn arm kijken, daar stond voor de aftrap zulk hoog kippenvel op. Iedereen in het stadion stond te applaudisseren en de fans zongen. Heel mooi hoe dat hier gaat", vertelt Bozeník.

De jonge spits werd opgeleid door MSK Zilina. "Bij mijn oude club MSK Zilina kunnen maar 12.000 mensen in het stadion. En zoveel komen er niet eens. Als het nationale elftal een thuiswedstrijd heeft, spelen we voor 20.000 man. De home games zijn hier echt waanzinnig."



Zijn ouders waren zaterdagavond niet van de partij in De Kuip, omdat ze met zijn broertje van elf mee waren naar een internationaal toernooi in Praag met MSK Zilina. "Ze proberen naar de bekerwedstrijd tegen NAC te komen volgende week", zegt de spits.

Zijn vriendin zat wel op de tribune en voor haar maakte hij na zijn doelpunt een hartje. "En voor de jongens die geblesseerd op de tribune zaten, voor Luis (Sinisterra), Oguzhan (Özyakup) en Luciano (Narsingh)."



"Allemaal fijne gasten die heel goed voor me zijn. Ze doen er met z'n allen heel veel aan om mij een thuisgevoel te geven. Ik hou wel van die celebrations hier in De Kuip. Ik heb dat nooit zo meegemaakt", gaat Bozeník verder.

Hij is uiterst positief over zijn ploeggenoten. "Ik voetbal hier met geweldige spelers en die leer ik in hoog tempo kennen. Ik kijk elke dag op de training welke acties zij maken en hoe ze spelen."

"Ik kijk naar 'Stevie' (Berghuis, red.) en naar Sam (Larsson, red.). Ik bestudeer onze eigen spelers ook op videobeelden van vroegere wedstrijden. Ik vind ze eigenlijk heel goed."