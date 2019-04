Boze Tuchel haalt uit: "Dat zal ik ook tegen de voorzitter van PSG zeggen"

Paris Saint-Germain liet zondagavond de tweede mogelijkheid liggen om het kampioenschap in de Ligue 1 veilig te stellen.

Op bezoek bij naaste achtervolger OSC verloren les Parisiens met 5-1 en volgens een woedende Kylian Mbappé had dat alles te maken met een gebrek aan 'persoonlijkheid'. Thomas Tuchel, trainer van Paris Saint-Germain, is het daar niet mee eens.

"Nee, het is te makkelijk om te zeggen dat we persoonlijkheid missen. In principe hadden we de controle. We begonnen goed aan de wedstrijd en zij hebben in de eerste helft geen kans gehad, terwijl Thilo Kehrer in het begin van de tweede helft een grote kans kreeg. Met tien man werd het lastig. Een aantal spelers waren ziek en hadden niet moeten spelen. Het is niet mogelijk om slechts zestien spelers in de selectie te hebben", zo tekenen verschillende Franse media op uit de mond van Tuchel.



In de eerste helft kwam de club uit Parijs met tien man te staan, na een rode kaart voor Juan Bernat. Na rust liep Lille uit naar een ruime overwinning. "Of deze wedstrijd ook onze tekortkomingen laat zien? Integendeel, ik heb hier gezien dat we over de juiste mentaliteit beschikken. Om hier te winnen, hadden we meer kwaliteiten nodig gehad. Gezien de omstandigheden, hebben we een goede wedstrijd gespeeld. Ik moet mijn spelers beschermen, want met tien man werd het extra moeilijk."



Voor Paris Saint-Germain wacht nu komende woensdag de volgende kans op de landstitel tijdens de uitwedstrijd FC . "Denk niet dat we daar zomaar gaan winnen. We gaan er misschien heen met dertien spelers. We missen Lassana Diarra en Adrien Rabiot, dat weet iedereen. Ik zal dat ook tegen de voorzitter (Nasser Al-Khelaifi, red.) zeggen. Niemand heeft eerder iets gezegd, omdat er geen aanleiding toe was doordat we alles wonnen. Nu moet iedereen over de situatie nadenken."