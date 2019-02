Boze Rutten houdt 'komisch' groepsgesprek: "Als kleuters rond een leraar"

Fred Rutten weet nog niet te overtuigen met Anderlecht.

De Belgische club bivakkeert op de zevende plek van de Jupiler Pro League, mede omdat de ploeg zondag met 2-1 verloor van nummer vier Standard Luik. Rutten heeft de spelersgroep 'op een opvallende locatie' bijeen geroepen om te praten over de huidige situatie, meldt Het Laatste Nieuws .

Rutten zou intern boos zijn geweest over het feit dat Anderlecht vlak voor tijd een 1-1 gelijkspel uit handen gaf. Maandag organiseerde de Nederlandse oefenmeester in de fitnesszaal een bijeenkomst om vooral de belangrijke spelers op scherp te zetten. Rutten zou daarbij middenin een cirkel hebben gestaan. 'In de kleedkamer klinkt het dat dat een komiek zicht was', zo luidt het bericht.



De trainer liet in duidelijke bewoordingen merken dat hij meer van zijn spelers verwacht. Vooral de meer ervaren voetballers moesten volgens Rutten opstaan en de kar trekken. 'Omdat de teneur veelal negatief was en door de opmerkelijke setting, als kleuters rond een leraar, ervoer niet elke speler het moment als positief', zo schrijft Het Laatste Nieuws .



De Belgische krant meldt dat er weinig reactie vanuit de spelersgroep kwam. "Ze zaten erbij als makke lammetjes", zo claimt een aanwezige. Rutten zou niet de hoofdschuldige zijn van het gebrek aan passie bij de groep, aangezien Hein Vanhaezebrouck, ex-trainer van Anderlecht, eveneens had gehamerd op het gebrek aan persoonlijkheid binnen de ploeg.