'Bovengemiddelde interesse' Van der Sar in Ajax-trio: "Hij kent de traditie"

Trainer Erik ten Hag heeft verschillende Ajax-talenten meegenomen op trainingskamp in Qatar.

Volgens het Algemeen Dagblad is het eerste meetmoment aangebroken.

Jongelingen Sontje Hansen, Naci Ünüvar en Kenneth Taylor maken tot dusver indruk in Doha en het is de verwachting dat het drietal donderdagavond speeltijd krijgt in de oefenwedstrijd van tegen KAS Eupen.

Freek Jansen, clubwatcher van het Algemeen Dagblad, rept over een 'leergierige en gedreven indruk' bij de drie jonge Ajacieden in Qatar.

"Aanvaller Hansen zoekt vol flair met dribbels de ervaren Nicolás Tagliafico op, middenvelder Taylor schroomt de duels niet, terwijl Ünüvar met zijn fijnbesnaarde techniek door oudere medespelers als Hakim Ziyech en Quincy Promes veel wordt gezocht."

Volgens Jansen is Edwin van der Sar verheugd over de ontwikkeling van Hansen, Ünüvar en Taylor. De algemeen directeur heeft een 'bovengemiddelde interesse' in het trio.

"De algemeen directeur kent de traditie en heeft als speler ook ervaren wat een dergelijk introductietrainingskamp met je doet", zo luidt het oordeel.

"De eerste drie dagen gaat alles vanzelf, uit enthousiasme en drive om jezelf tussen de grote jongens te tonen. Daarna komt de vermoeidheid, aangezien de intensiteit van elke dag aanzienlijk hoger ligt dan in de jeugd."

"Het zijn leermomenten, waar de talenten en Ajax in de toekomst profijt van gaan hebben", voorspelt Jansen. "Hoewel de lat voor de eigen jeugdspelers aanzienlijk hoger is komen te liggen, en de club met Ryan Babel opnieuw een ervaren speler aantrekt, blijft de eigen jeugd kansen krijgen."

De spelers van Ajax Onder-19 krijgen deze week tweemaal de kans om zich te bewijzen tegenover Ten Hag. Zaterdag volgt de tweede oefenwedstrijd van de oefentrip in Qatar, met als tegenstander.