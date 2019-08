Bouwexpert waarschuwde over onveilige constructie AZ-dak

Ynso Suurenbroek keek er niet helemaal van op dat zaterdag het dak van het AFAS Stadion van AZ deels instortte.

De bouw- en brandexpert hield de bouwvergunning tegen het licht toen de thuishaven van in 2005 en 2006 werd gebouwd. Hij had destijds al vragen bij de gekozen dakconstructie. Suurenbroek stelde voor om een dikkere staalconstructie te gebruiken, maar dat vond de gemeente Alkmaar niet nodig.

In gesprek met het Algemeen Dagblad spreekt het buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een 'spaghetticonstructie'. "Met de extra belasting van de zonnepanelen die een paar jaar geleden aangebracht zijn en harde wind vanuit een bepaalde hoek met onderdruk en bovendruk krijg je dit. Maar dat gebeurt alleen als de constructie vanaf het begin te zwak is."

Suurenbroek stelt verder dat Dirk Scheringa, toenmalig voorzitter van de Alkmaarse club, een bedenkelijke rol speelde bij de bouwplannen en besluitvorming van de gemeente. "Als hij sprak, stopten de ambtenaren met werken en ze luisterden. Scheringa huurde allerlei aannemers in."

"Onderaannemers gingen failliet en moesten ook een skybox kopen voor ze überhaupt aan het werk mochten. Wat doe je als het niks mag kosten en je niet verdienen kunt met minder uren werk? Dan zoek je het in het materiaal. Dunner, lichter, goedkoper, minder kwaliteit. Er gingen zelfs geruchten over partijen afgekeurd staal."

Scheringa herkent zich totaal niet in die kritiek. "Het stadion is getekend door een vooraanstaand architect. Het is door bouwkundigen goedgekeurd, ik heb er zelf geen verstand van, en de gemeente loopt mee of alles klopt conform de bouwvoorschriften."

Hij ontkent ook dat hij bij de bouw van het AFAS Stadion inzette op een zo laag mogelijke totaalprijs. "Dit gaat toch nergens over? Je vraagt offertes op en je gaat met een aannemer in zee. Je neemt iets aan voor een bepaalde som. En dan heb je er geen invloed meer op."

Suurenbroek stelt dat de gemeente destijds geen gebruik maakte van een kritisch rapport dat hij schreef. Hij werd vervolgens 'persona non grata' in Alkmaar. "De harde kern van AZ zou me weleens op komen zoeken. Ik was die Amsterdammer die alles probeerde tegen te houden. Toen ze erachter kwamen dat ik in Twente woonde vonden ze dat te ver weg."