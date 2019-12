Bouw van nieuw stadion Feyenoord loopt verdere vertraging op

Mocht Feyenoord een nieuw stadion krijgen, dan gebeurt dat een jaar later dan gepland.

In een statement op de clubwebsite meldt dinsdagavond dat een eventueel nieuw complex de deuren opent in de zomer van 2025 en dus niet al in 2024. In de planning wordt er rekening mee gehouden dat Feyenoord medio 2020 definitief groen licht krijgt voor de bouw van een nieuw stadion.

Dinsdagmiddag werd een gezamenlijke vergadering georganiseerd tussen de directies en Raden van Commissarissen van zowel Feyenoord als Stadion Feijenoord. De conclusie van de vergadering luidde dat er 'nog veel werk te doen is', zo schrijft Feyenoord.

"Beide organisaties hebben in goede samenwerking besloten de werkzaamheden om het stadionplan te realiseren met volle kracht voort te zetten."

Een van de obstakels is de extra tijd die nodig is voor de aanvraag van de benodigde vergunningen. Daarnaast is er meer tijd nodig voor de verwerving van gronden en uitplaatsing van huidige eigenaren en huurders in het gebied waar het nieuwe stadion zou moeten komen. De club kondigt aan dat de aangepaste planning binnenkort zal worden doorgenomen met de gemeente Rotterdam en met andere betrokken partijen.

"Het uiteindelijke ontwerp van het stadion moet in alle opzichten goed zijn, dat wil zeggen: financieel, functioneel, iconisch en boven alles goed voor Feyenoord", zo concludeert Feyenoord.

De komende tijd wordt het definitief ontwerp van het stadion nader beoordeeld. Men bekijkt of het nieuwe stadion kan worden gebouwd voor de geraamde 365 miljoen euro, terwijl ook het ondernemingsplan nog doorgerekend wordt.