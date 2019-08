'Bournemouth vraagt 82 miljoen voor Nathan Aké en ziet gegadigde afhaken'

Nathan Aké werd de afgelopen dagen in verband gebracht met een overstap naar Manchester City en Leicester City.

Maar de toekomst van de Oranje-international lijkt in ieder geval niet bij laatstgenoemde club te liggen. Sky Sports meldt maandag namelijk dat the Foxes dusdanig zijn geschrokken van de door gehanteerde vraagprijs dat zij zijn afgehaakt.

Leicester heeft afscheid genomen van Harry Maguire, die voor een bedrag dat rond de negentig miljoen euro ligt naar is overgestapt. Aké was in het King Power Stadium in beeld als vervanger van de international van Engeland, maar Bournemouth wenst naar verluidt 82 miljoen te incasseren voor zijn speler.

Eddie Howe, de trainer van the Cherries , plaatst Aké ongeveer op hetzelfde niveau als Maguire, waardoor zijn transfersom ook in de buurt zou moeten komen van het bedrag dat the Red Devils gaan betalen. Deze som is Leicester echter veel te gortig en de club ziet zich nu gedwongen om verder te zoeken naar alternatieven.

Een van de namen die genoemd wordt is die van James Tarkowski, maar ook hij zal niet goedkoop zijn. vraagt meer dan 43 miljoen voor de verdediger, waardoor Leicester na de komst van Youri Tielemans deze zomer voor de tweede keer zijn transferrecord zou moeten verbreken.

De kampioen van 2016 speurt nu ook in het buitenland naar versterkingen, al is de kans ook aanwezig dat er voor het sluiten van de Engelse transfermarkt op 8 augustus helemaal geen vervanger voor Maguire meer zal worden aangetrokken.