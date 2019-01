Bournemouth sluit vertrek van Nathan Aké uit in januari

De Cherries voelen er niets voor om Nathan Ake naar Chelsea terug te laten keren. Ook een deal met Danny Drinkwater sluit trainer Eddie Howe uit.

De geruchten over een vertrek van de Nederlander passeerden de laatste weken geregeld de revue, maar bij Bournemouth sluit men een vertrek uit. Aké werd in de zomer van 2017 voor 23 miljoen euro overgenomen van de Londenaren en zou naar verluidt kunnen terugkeren nu Chelsea-trainer Maurizio Sarri onder de indruk is geraakt van de multi-inzetbare verdediger.

Howe steekt daar echter een stokje voor. "We werken dolgraag met hem en denken dat hij buitengewone kwaliteiten heeft. Hij wordt beter en beter op zijn positie", betoogt de Engelse keuzeheer van Bournemouth. "Voor onze spelers blijft het in januari bij speculatie. We hebben geen contact gehad met andere clubs, dus het is business as usual."

Andersom wenst Howe ook geen spelers te halen van de Blues, waar de overbodig geraakte Danny Drinkwater werd genoemd bij zijn club. De international kreeg dit seizoen pas één wedstrijd speeltijd en mag vertrekken. Het Vitality Stadium wordt alleen niet zijn volgende bestemming, aldus Bowe. "Wat mij betreft zijn onze zaken geregeld, maar er is nog een wedstrijd te spelen voor de transfermarkt sluit", doelt de trainer op eventuele blessures die moeten worden opgevangen.

"Je kunt dus niet met zekerheid zeggen wat er gaat gebeuren. Wel zijn we erg tevreden met de zaken die we deze transferperiode hebben verricht en ik kan niet meer zeggen omdat er misschien in de laatste uren ineens gehandeld moet worden. Ik hoop echter dat we de zaken zo kunnen houden zoals ze nu zijn." Bournemouth neemt het woensdagavond toevallig of niet op tegen Chelsea in de Premier League.