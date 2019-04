Bournemouth en West Ham strijden om handtekening Clyne

West Ham United is klaar om de strijd aan te gaan met AFC Bournemouth voor het aantrekken van Liverpool-verdediger Nathaniel Clyne, zo weet Goal.

staat de rechtsback aan het einde van het seizoen toe om te vertrekken en de club hoopt een transferbedrag van 17,5 miljoen euro te ontvangen. Clyne maakte in januari op huurbasis de overstap naar AFC en speelde sindsdien twaalf wedstrijden. The Cherries willen zich graag definitief versterken met de twaalfvoudig Engels international zodra de transfermarkt weer open gaat, maar zij krijgen te maken met stevige concurrentie van West Ham, dat zich deze zomer wil versterken met vleugelverdedigers.

Goal begrijpt dat Clyne, die in 2015 de overstap maakte van naar Liverpool, heeft genoten van zijn tijd bij Bournemouth, waar hij een sterke relatie heeft opgebouwd met manager Eddie Howe. Echter, de aantrekkingskracht van Londen - Clyne is geboren en getogen in Stockwell - kan de balans in het voordeel van West Ham doen kantelen.

The Hammers , die op dit moment vier punten meer hebben en twee plaatsen hoger staan dan Bournemouth in de Premier League, weten dat ze veteraan Pablo Zabaleta moeten vervangen op de rechtsback-positie en geloven dat Clyne, die heeft afgerekend met blessureproblemen van een jaar, de ideale kandidaat is.

Liverpool heeft echter laten zien dat ze niet goedkoop zullen handelen. Nadat ze in de afgelopen twaalf maanden Dominic Solanke en Danny Ings hebben verkocht aan Premier League-clubs, zijn ze ervan overtuigd dat ze een goede vergoeding kunnen krijgen voor Clyne, die streed om een basisplaats bij de Engelse nationale ploeg voor zijn blessure in de zomer van 2017.

The Reds zullen het voorbeeld gebruiken van Ricardo Pereira, de Portugese rechtsback die vorige zomer voor 22 miljoen euro de overstap maakte van naar , als referentiekader als het gaat om het bepalen van de marktwaarde van Clyne. Liverpool heeft zelf 17,7 miljoen euro betaald toen zij de speler vier jaar geleden vastlegden en hij speelde sindsdien 103 wedstrijden voor de club.

Clyne zal een van de spelers zijn die in de zomer gaat vertrekken van Anfield, waar Jürgen Klopp zijn ploeg een nieuwe impuls wil geven.

Alberto Moreno en Daniel Sturridge zullen transfervrij vertrekken, waar Simon Mignolet kan worden verkocht. Sheyi Ojo, Marko Grujic, Taiwo Awoniyi, Harry Wilson en Ryan Kent worden dit seizoen allemaal uitgeleend en zouden ook definitief kunnen vertrekken, waar verschillende clubs al navraag hebben gedaan naar het vijftal.

De jonge vleugelspeler Rafa Camacho is nog een speler die zou kunnen vertrekken. heeft interesse in de Portugees net als een groot aantal Europes clubs, waaronder , en .

Camacho maakte zijn profdebuut voor the Reds in de tegen the Wolves in januari en maakte later die maand als invaller zijn eerste opwachting in de Premier League tegen . Liverpool denkt dat ze een bedrag van 11,5 miljoen euro plus bonussen voor de Portugese jeugdinternational kunnen ontvangen.