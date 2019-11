Botteghin: "Ook met Sergio Ramos en Thiago Silva had het niet gewerkt"

Dick Advocaat heeft deze week het stokje overgenomen van Jaap Stam als trainer van Feyenoord.

De nieuwe coach voert zondag tegen een rigoureuze wijziging door. De ervaren trainer grijpt terug Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden in het hart van de verdediging. Het centrale duo van kreeg dit seizoen veel kritiek te verwerken, terwijl de nieuwe coach vertrouwt op het tweetal. Botteghin is blij voor zijn collega Van der Heijden en kijkt in De Telegraaf terug op een bewogen periode in De Kuip.

Van der Heijden verloor zijn basisplaats aan het begin van het seizoen. De komst van Advocaat lijkt goed voor hem uit te pakken. "Jan-Arie is zo'n fantastische professional. Dat is nou een speler in de groep die een voorbeeld is voor iedereen", aldus Botteghin over zijn collega.

"Zoals hij met zijn sport omgaat, zo moet iedereen erin zitten. In de periode dat hij helemaal niet in beeld meer was bij het eerste elftal, bleef hij elke dag twee keer trainen. Jan-Arie werkt kei- en keihard."

Feyenoord kreeg dit -seizoen in 11 wedstrijden 22 doelpunten tegen. De Rotterdammers zijn terug te vinden op een teleurstellende twaalfde plaats. "Het is makkelijk om altijd maar naar de defensie te wijzen. Ik vond het totaal niet fair", aldus Botteghin. "Als het team niet klopt, kan je Sergio Ramos en Thiago Silva achterin zetten bij ons, maar dan nog werkt het niet."

Een aantal weken geleden verloor ook Botteghin zijn basisplaats. Stam koos voor Marcos Senesi en Edgar Ié. "En hielp dat? Toen wonnen we ook niet. Als het middenveld en de aanval niet samenwerken met de achterste linie, maakt het niet uit wie je daar neerzet in het centrum", stelt Botteghin. "In het kampioensjaar, toen Jan-Arie en ik achterin stonden, hadden we echt een team. We moeten nu ook weer als team gaan verdedigen."