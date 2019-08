'Bosz wilde na Sinkgraven nog een Ajacied halen'

Peter Bosz haalde als trainer van Bayer Leverkusen deze zomer één Ajacied naar Duitsland en volgens Het Parool wilde hij nogmaals toeslaan.

Bosz haalde in 2016/17 de finale van de als coach van en een van de uitblinkers van dat elftal was Kasper Dolberg, die sindsdien niet meer zo uit de verf komt bij de Amsterdammers.

Mede vanwege blessureleed kwam de Deen nooit meer tot het niveau van destijds en ook dit seizoen heeft hij vooralsnog moeite om zich te onderscheiden.

Ajax heeft hem echter nog niet opgegeven en weigert de spits te laten gaan naar , waar Bosz denkt zijn voormalig pupil weer aan de praat te krijgen.

Dezelfde hoop koestert Ajax-coach Erik ten Hag, die onlangs liet optekenen dat Dolberg nooit fit is geweest in de tijd dat hij als trainer aan het roer staat in de Johan Cruijff ArenA.

Dit seizoen is het 'nu of nooit' voor de spits, schrijft Het Parool vervolgens. De 21-jarige aanvaller heeft concurrentie van Klaas-Jan Huntelaar, terwijl Dusan Tadic vorig jaar de topwedstrijden in de punt van de aanval mocht starten.

Bovendien komen Lassina Traoré en Brian Brobbey eraan vanuit de jeugd, waardoor de druk op de schouders van Deens international Dolberg alleen maar hoger wordt.

Dolberg viel afgelopen dinsdag uit in het CL-kwalificatieduel tegen PAOK Saloniki, maar lijkt fit genoeg om zaterdagavond tegen te starten.