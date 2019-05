'Bosz wil Ajax tussen de vijf en zeven miljoen betalen voor 'Lieblingsschüler''

Daley Sinkgraven staat vermoedelijk voor een mooie overstap naar de Bundesliga. De Ajacied kan oud-trainer Peter Bosz achterna.

De Telegraaf maakte vrijdagochtend al melding van de interesse van in Sinkgraven en uit Duitsland komen nu ook berichten door over de verregaande plannen van de club van trainer Bosz. De oefenmeester, in het verleden een seizoen werkzaam in Amsterdam, zou zelfs al persoonlijk met de middenvelder annex linksback gesproken hebben over een verhuizing naar de BayArena.

BILD meldt vrijdagavond dat de Nederlandse oefenmeester Sinkgraven graag voor volgend seizoen aan zijn selectie toe wil voegen. De Duitse boulevardkrant omschrijft de speler als Bosz’ Lieblingsschüler, het ‘lievelingetje van de meester’, aangezien het de huidige trainer van Die Werkself was die Sinkgraven op de linksbackpositie neerzette en stelde dat hij als vleugelverdediger ‘de wereldtop kon halen’.



De 23-jarige voormalig jeugdinternational werd in de zomer van 2015 als middenvelder voor zeven miljoen euro opgepikt bij sc , maar slaagde er in Amsterdam nooit in om in die linie een basisplaats te veroveren. In het jaar dat Bosz de scepter zwaaide in de Johan Cruijff ArenA was hij als linksback echter wel een vaste waarde en ook dit seizoen maakte hij, na lang blessureleed, op die positie minuten.



Leverkusen zou bereid zijn om een bedrag dat tussen de vijf en zeven miljoen euro ligt te betalen voor Sinkgraven. De Amsterdammers zouden daardoor de transfersom die zij jaren geleden overmaakten naar Friesland bijna of in zijn geheel terug kunnen verdienen. Sinkgraven ligt nog tot medio volgend jaar vast bij de kampioen van Nederland en ziet met Lisandro Martínez nog een extra concurrent voor de linksbackpositie binnenkomen.