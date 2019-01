Bosz wijst op opvallende statistiek: "Ben ik in Nederland nooit tegengekomen"

Peter Bosz boekte zaterdag zijn eerste zege met Bayer Leverkusen. De coach is tevreden over de ontwikkeling van zijn ploeg.

De ex-coach van Ajax erkent in gesprek met FOX Sports dat Leverkusen de overwinning verdiende. "Ik denk dat wij duidelijk de bovenliggende partij. We hebben waanzinnige kansen gehad", aldus Bosz. De Nederlander koos opnieuw voor een extreem offensieve basiself, met Havertz en Brandt als aanvallende middenvelders in een 4-3-3-systeem. Daardoor reeg Leverkusen de kansen aaneen. "Zij kregen er ook twee of drie, maar Wolfsburg is ook gewoon een goede ploeg. Ze stonden vóór deze wedstrijd zesde, dat is niet voor niets."



"Ik was over de eerste helft helemaal niet tevreden, omdat we veel te veel balverlies leden, door hakjes te geven of moeilijke oplossingen te zoeken. Dan moet je weer achter de bal aan en dat kost enorm veel kracht, want in mijn speelwijze willen we de bal zo snel mogelijk terug hebben", vervolgt Bosz. Leverkusen verloor bij het debuut van de oefenmeester vorige week met 0-1 van Borussia Mönchengladbach. Bosz komt met een opvallende statistiek: "Het zegt allemaal misschien niet heel veel, maar vorige week tegen Gladbach kwamen we tot 266 sprints, dat waren er vandaag 293."



"Die waardes ben ik in Nederland nog nooit tegengekomen. Natuurlijk zegt dat veel over onze fitheid, maar het zegt ook dat we dus teveel balverlies lijden. Als we dat kunnen terugbrengen, hoeven de jongens ook minder sprints te maken", legt hij uit. "In de opbouw moet er meer rust zijn en de eindpass moet veel beter. Als we dat op een rij gaan krijgen, dan kunnen we iets moois gaan neerzetten. Want er zit zó veel kwaliteit in dit elftal." Leverkusen is door de zege op Wolfsburg voorlopig opgeklommen naar een negende plaats in de Bundesliga.