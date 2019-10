Bosz verklaart keuze: "Bij Ajax speelde hij ook regelmatig als middenvelder"

Daley Sinkgraven heeft geen vaste basisplaats bij Bayer Leverkusen, maar de voormalig Ajacied mocht dinsdag wel invallen tegen Juventus.

Sinkgraven kwam in de -wedstrijd in Turijn op het middenveld te spelen, terwijl Bosz hem nog steeds hoofdzakelijk als verdediger ziet.

"Ik zie Daley nog altijd als linkervleugelverdediger", benadrukt de trainer van Leverkusen tegenover Veronica Inside. "Ons middenveld had veel moeite richting het eind van de wedstrijd. Bij speelde Daley ook regelmatig als middenvelder, dus ik wist dat ik hem daar kon inbrengen." Sinkgraven maakte tegen pas voor de tweede keer dit seizoen speelminuten in het shirt van Leverkusen.

Sinkgraven is ondanks zijn rol op het tweede plan gelukkig bij de huidige nummer zes in de . "Het bevalt me nog altijd goed hier", aldus de verdediger annex middenvelder. "Speelminuten zijn gewoon hartstikke belangrijk, want er is toch een groot verschil tussen een training of een wedstrijd. Dat merkte ik ook afgelopen weekend (tegen , red.), toen ik op een gegeven moment kramp kreeg." Sinkgraven deed ruim zeventig minuten mee in het uitduel met Augsburg (0-3).

Sinkgraven viel tien minuten voor tijd in tegen Juventus, maar een positief resultaat was toen al niet meer mogelijk voor Leverkusen. "Dan is het lastig om het nog om te buigen", erkent de Nederlander in Duitse dienst. "Toch vind ik 3-0 wel wat geflatteerd. Zij creëerden de meeste kansen, maar ook wij hadden een paar goede mogelijkheden."

Leverkusen, nog puntloos in de poulefase van de Champions League, krijgt op 11 december bezoek van Juventus.