Bosz tevreden met oefenzege: "Ajax zette ons flink onder druk"

Peter Bosz kijkt met een goed gevoel terug op de oefenwedstrijd tussen zijn Bayer Leverkusen en Ajax.

De trainer van de nummer zes van de zag dat de reserves van het zijn ploeg moeilijk maakte. Na een openingsdoelpunt van Ajax-aanvaller Danilo Pereira, trokken de Duitsers aan het langste eind tegen de ploeg van trainer Erik ten Hag: 2-1.

won het oefenduel door goals van Karim Bellarabi en Paulinho. "Het was een belangrijke wedstrijd voor spelers die de afgelopen tijd minder minuten hebben gemaakt", reageert Bosz op de clubwebsite op de oefenzege. "In het begin ging het moeizaam, want Ajax zette ons flink onder druk. Daardoor lukte het even niet om van achteruit op te bouwen zoals we altijd doen."



Bosz had een basisplaats in petto voor Panagiotis Retsos, die terugkeerde na lang aan de kant te hebben gestaan met een blessure. Joel Pohjanpalo maakte met een invalbeurt na een jaar zijn rentree in de hoofdmacht van Leverkusen. "Joel vroeg me eerder al of hij misschien een paar minuten mocht meedoen. Het was wat vroeg, hij heeft pas een week meegetraind. Maar ik heb van hem genoten. Hij werkte hard", aldus Bosz. Na de interlandperiode hervat Bayer Leverkusen de competitie met een uitwedstrijd tegen TSG .



Waar Bosz twee spelers zag terugkeren, zag Ten Hag met Zakaria Labyad een speler geblesseerd raken. Na een stevige overtreding moest de aanvallende middenvelder zich noodgedwongen laten wisselen. In het slot van de wedstrijd gunde de Ajax-trainer een aantal talenten hun officieuze debuut in het eerste elftal.



Opstelling Ajax: Varela, Veltman, Magallán, Solomons, Kemper (85.Douglas), Ter Heide, Sinkgraven, Labyad (62. Thetani), Danilo (88. Aberkane), Huntelaar, Cerny (88. Maddy).