Bosz: "Pulisic heeft alle kwaliteiten om bij Chelsea een succes te worden"

Peter Bosz heeft alle vertrouwen in Christian Pulisic, die eerder deze maand door Borussia Dortmund werd verkocht aan Chelsea.

The Blues betaalden 64 miljoen euro voor Pulisic en de Amerikaan maakt het seizoen op huurbasis gewoon af in Dortmund. Peter Bosz was vorig seizoen maar een aantal maanden trainer van BVB, maar in die periode heeft hij een goede indruk gekregen van Pulisic. Bosz' periode viel samen met een lastige periode die de speler meemaakte bij zijn nationale ploeg. In oktober 2017 liep Team USA immers kwalificatie voor het WK mis.



"Ik begrijp zijn keuze voor Chelsea wel. De Premier League is anders dan de Bundesliga. Je moet fysiek erg sterk zijn en dat is hij", vertelt Bosz in een interview met Goal. "Het wordt niet makkelijk bij Chelsea, want er lopen heel veel goede spelers rond. Maar ik denk dat Christian alle kwaliteiten heeft om daar succesvol te worden."



Bosz noemt de 20-jarige middenvelder 'een goeie jongen'. "Hij is nog heel jong. Toen ik met hem werkte was hij nog jonger, maar ook toen al had hij veel talent", aldus de voormalige Ajax-coach. "Hij is snel en hij heeft een goed schot. Zijn mentaliteit is uitmuntend, hij blijft altijd hard werken en vechten."



Zelf maakt Bosz zaterdag zijn rentree in de Bundesliga, want dan zit hij tegen Borussia Mönchengladbach (thuis) voor het eerst op de bank bij Bayer Leverkusen. Zijn vorige club Dortmund is op 24 februari de tegenstander. De koploper van Duitsland, die zaterdag op bezoek gaat bij RB Leipzig, heeft nog steeds zes punten voorsprong op Bayern München.