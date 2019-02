Bosz over De Jong: "Hij liep te veel met de bal"

Peter Bosz werkte bij Ajax samen met Frenkie de Jong en de huidige coach van Bayer Leverkusen ziet een verbeterpunt bij de aankoop van Barcelona.

De oefenmeester ging in zijn periode in Amsterdam regelmatig in gesprek met de Oranje-international: "Ik vond dat Frenk te veel liep met de bal. De consequentie daarvan is dat je schoppen krijgt. Dat zie je nu ook: elke wedstrijd gebeurt het wel een of twee keer dat hij schop krijgt. Een flinke schop. Ik ben bang dat hem overkomt wat Diego Maradona overkwam", legt hij uit aan Voetbal International .



Maradona liep in 1983 toen hij in het shirt van Barcelona speelde een zware blessure op na een charge van Athletic Club-verdediger Andoni Goikoetxea en Bosz merkt dat De Jong tegenstanders soms net zo uitdaagt als de Argentijnse ster dat in het verleden deed. "Hij zegt: 'Dat vind ik het lekker, de tegenstander even voelen.' Ik zei: 'Frenk , ik weet dat het moeilijker is tegenwoordig, met die camera's, maar als ik jou als speler zou zijn tegengekomen, dan had ik je meegenomen, man en bal.'"



Bosz ziet vaak in wedstrijden dat De Jong nadat hij een bal heeft vrijgemaakt wacht met afspelen, waardoor de tegenstander de tijd krijgt om dichterbij te komen. De trainer vindt dat de middenvelder de bal in dat soort situaties sneller af moet spelen. "Let maar op: elke wedstrijd gebeurt het hem. Tegen Duitsland, tegen Frankrijk, en dan zie je hem boos naar de scheids kijken. Want hij krijgt zo veel schoppen. Maar ik zeg: ' Frenk , soms kom je in duel en het gebeurt, maar bij jou is het negen van de tien keer, dat als je eerder speelt, je geen contact hebt.'"