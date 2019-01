Bosz ontvangt lof: "Het voetbal dat we spelen, is meer aanvallend"

Leon Bailey kende een uiterst moeizame eerste seizoenshelft bij Bayer Leverkusen.

De Jamaicaanse vleugelaanvaller kwam in 23 wedstrijden in alle competities tot één doelpunt en vijf assists. In het eerste oefenduels onder leiding van Peter Bosz, die sinds begin januari de leiding heeft bij die Werkself , deed Bailey direct van zich spreken.

Het Bayer Leverkusen van Bosz oefende afgelopen dagen tegen FC Twente (4-0 zege) en PEC Zwolle (3-1 zege). Bailey wist in de wedstrijden tegen de Nederlandse opponenten tot drie doelpunten te komen. De vleugelaanvaller geeft in gesprek met BILD te kennen dat de speelstijl van Bosz hem tot dusver goed ligt. "Het voetbal dat we spelen is meer aanvallend, dat past goed bij mijn manier van spelen."



"Ik begin mezelf weer te worden, dat is het belangrijkste. Doelpunten en de rest zullen dan vanzelf wel komen", tekent de Duitse krant op uit de mond van de vleugelaanvaller. Vorig seizoen was Bailey in 34 wedstrijden goed voor 9 doelpunten en 6 assists, waardoor hij in verband gebracht werd met een transfer naar de Engelse top. De Jamaicaan speelde eerder in het shirt van Racing Genk, AS Trencín, USK Anif en Phoenix All Stars Football Academy.