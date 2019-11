Bosz na primeur: "Het heeft geen zin om daarover te speculeren"

Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz wist woensdagavond voor het eerst dit seizoen een Champions League-duel te winnen.

werd in de BayArena met 2-1 verslagen, waardoor die Werkself weer zicht hebben om Europese overwintering. Bosz is tevreden over het spel van zijn ploeg en het resultaat, maar wil verder niet teveel vooruitkijken.

"Het grote verschil met de wedstrijden van afgelopen weken is dat we hier gescoord hebben. We moeten moedig zijn, niet alleen in balbezit, maar ook zonder de bal. In deze wedstrijd hebben we niet zo hoog druk gezet, dat is belangrijk tegen een compact team als Atlético. We hebben het goed uitgevoerd, het vertrouwen was er. Maar we hebben resultaten nodig. Als je goed speelt en niet scoort, speel je op de een of andere manier toch niet goed", geeft Bosz te kennen in gesprek met Sky Deutschland.

Lees beneden verder

Het deed Bosz deugd dat gevaarlijk was vanuit hoekschoppen. "We hebben veel moeite in de hoekschoppen gestopt vanaf het begin van het seizoen. Zoals je kunt zien, hebben we dat veel geoefend en dat helpt. In deze wedstrijd was iedere hoekschop gevaarlijk", stelt de oefenmeester.

Leverkusen heeft nu drie punten in Groep D van de , evenveel als Lokomotiv Moskou. (tien) en Atlético Madrid (zeven) hebben momenteel nog de beste papieren om te overwinteren in het miljardenbal.

"Het heeft geen zin om daarover te speculeren. We moeten ons concentreren op de volgende wedstrijd in Moskou. Als we daar winnen, blijven we meedoen. Dat we wat onderling resultaat betreft onder doen voor Atlético is vervelend, maar dan moeten we maar gewoon een punt meer pakken dan zij", verwijst Bosz naar de 1-0 nederlaag in Madrid. Voor zijn ploeg wacht nu komende zondag de uitwedstrijd tegen het van Wout Weghorst.