Bosz maakt indruk met Leverkusen; Dortmund boekt ruime zege

Peter Bosz heeft zijn eerste zege als trainer van Bayer Leverkusen te pakken. Koploper Borussia Dortmund pakte ook drie punten.

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 0-3

Bosz koos in de Volkswagen Arena voor exact dezelfde elf namen als vorige week bij zijn debuut tegen Borussia Mönchengladbach en de oefenmeester zag zijn elftal opnieuw prima beginnen. Karim Bellarabi was al na vijf minuten voetballen dicht bij een treffer, maar zijn poging trof het aluminium. Wolfsburg kreeg daarna ook enkele goede mogelijkheden, onder anderen via Wout Weghorst, die in kansrijke positie op doelman Lukas Hradecky schoot, maar het was de ploeg van Bosz die in de slotminuut van de eerste helft de score wist te openen. Kevin Volland verdiende een strafschop na een overtreding van William, waarna Kai Havertz vanaf elf minuten geen fout maakte: 0-1.



Leverkusen had zijn voorsprong vervolgens nog voor rust kunnen uitbreiden, maar Koen Casteels voorkwam met knap keeperswerk een treffer van Leon Bailey. Beide ploegen kregen vervolgens al vroeg in de tweede helft kansen om te scoren. Lars Bender voorkwam op de doellijn de gelijkmaker van Willian, terwijl namens Leverkusen Julian Brandt en Bailey op Casteels stuitten. Na 62 minuten wist het elftal van Bosz alsnog de 0-2 op het scorebord te brengen: Volland werd aan de rechterkant van het strafschopgebied aan het werk gezet door Charles Aránguiz, waarna de spits overtuigend afrondde. Wolfsburg leek vervolgens via Renato Steffen vrijwel onmiddellijk wat terug, maar zijn doelpunt werd na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) afgekeurd vanwege buitenspel. Leverkusen had daarna niets meer te duchten van Wolfsburg en sloeg in de slotfase via Brandt nogmaals toe.



Borussia Dortmund - Hannover 96 5-1

De koploper begon zwak aan de wedstrijd en ontsnapte al na twee minuten spelen aan een achterstand. Hendrik Weydandt kreeg het hoofd achter de bal na een voorzet van Miiko Albornoz, maar Roman Bürki redde knap. Dortmund kwam daarna iets beter in de wedstrijd en wist halverwege de eerste helft uiteindelijk op voorsprong te komen. Achraf Hakimi ging een combinatie aan met Raphaël Guerreiro, waarna de Marokkaanse verdediger de bal op fraaie wijze voorbij Michael Esser schoot. Guerreiro was zelf op slag van rust dicht bij de 2-0: na een pass van Lukasz Piszczek volleerde Portugees op Esser.



Na een uur spelen wist Dortmund zijn voordelige marge alsnog uit te breiden. Albornoz liet zich achterin bij Hannover op kinderlijke wijze aftroeven door Hakimi, waarna de doelpuntermaker Reus in staat stelde de 2-0 binnen te lopen. Dortmund nam vervolgens razendsnel afstand van Hannover. Amper twee minuten na de goal van Reus zorgde Götze met een geplaatste bal in de verre hoek voor het derde doelpunt van de thuisploeg, waarna Guerreiro na een dribbel van Reus de 4-0 op het scorebord bracht. Benjamin Hadzic redde in de absolute slotfase de eer voor Hannover, maar het slotakkoord werd uiteindelijk verzorgd door Axel Witsel, die van afstand scoorde met een laag schot.



Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 2-0

Jeffrey Gouweleeuw ontbrak vanwege een blessure opnieuw bij Augsburg, maar zonder de Nederlandse verdediger wisten de bezoekers het doel wel schoon te houden in de eerste helft. Dat mocht een klein wonder heten: Gladbach kreeg in de eerste 45 minuten enkele uitstekende mogelijkheden, maar de pas 21-jarige Gregor Kobel wierp zich op als sta-in-de-weg voor die Fohlen . Zijn grootste heldendaad verrichte Kobel op slag van rust, door een strafschop van Jonas Hofmann te keren. Ook in de tweede helft blonk Kobel uit, maar twaalf minuten voor tijd moest de jonge keeper alsnog buigen voor een poging van Oscar Wendt. Patrick Herrmann klaarde de klus in de blessuretijd vervolgens met een fraai afstandsschot.



SC Freiburg - TSG 1899 Hoffenheim 2-4

Joshua Brenet begon op de bank bij Hoffenheim en hij zag hoe Joelinton de bezoekers na een minuut of twintig spelen op voorsprong zette. Hoffenheim kreeg vervolgens via Dennis Geiger en Kerim Demirbay kansen om de voorsprong verder uit te breiden, maar kon toch niet voorkomen dat er met een gelijke stand gerust werd: Lucas Höler knalde een paar minuten voor de onderbreking uit de rebound namelijk de 1-1 achter Oliver Baumann. Een overtreding in de zestien van Pascal Stenzel leidde een klein kwartier na de thee echter tot een nieuwe mogelijkheid voor Hoffenheim en Andrej Kramaric faalde oog in oog met Alexander Schwolow niet. Via opnieuw Kramaric werd het twintig minuten voor tijd ook 1-3, voordat Florian Niederlechner vlak daarop de spanning weer terugbracht in de wedstrijd. De 2-4 van Demirbay in de slotfase betekende echter de beslissing.



FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 2-1

Door een onhandige overtreding van Hanno Behrens in het eigen strafschopgebied kwam Mainz in eigen huis al snel op voorsprong. Daniel Brosinski ontfermde zich vervolgens over het buitenkansje en schoot in de twaalfde minuut de 1-0 langs Christian Mathenia. Grote kansen voor Mainz, dat met Jean-Paul Boëtius in de punt van de aanval begon, bleven in het restant van de eerste helft uit en Georg Magreitte kopte de bezoekers op slag van rust weer op gelijke hoogte. Een dik kwartier na de onderbreking leek Adam Zrelak Nürnberg vervolgens aan een voorsprong te helpen, maar na raadpleging van de VAR werd zijn doelpunt afgekeurd. Die beslissing bleek een kwartier voor tijd een extra pijnlijke toen een doelpunt van Robin Quaison wel bleef staan en Mainz de volle drie punten overhield aan het duel.