Bosz maakt grote indruk met stunt tegen Bayern München

Bayer Leverkusen heeft zaterdag voor een verrassing gezorgd tegen Bayern München. Wout Weghorst was ondertussen belangrijk voor VfL Wolfsburg.

Na zeven opeenvolgende competitiezeges ging Bayern München zaterdagmiddag onderuit bij het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. Koploper Borussia Dortmund kon profiteren, maar dat deed het slechts deels met een 1-1 gelijkspel tegen Eintracht Frankfurt.



Bayer Leverkusen - Bayern München 3-1

Bosz voerde één wijziging door in zijn opstelling ten opzichte van de 0-3 zege op VfL Wolfsburg van vorige week: de geblesseerde Sven Bender werd vervangen door Mitchell Weiser. Bij Bayern ontbraken Manuel Neuer en Thiago Alcántara door blessureleed; hun vervangers waren Sven Ulreich en Rafinha. Bovendien kreeg James Rodríguez de voorkeur boven de meer defensief georiënteerde Javi Martínez. De eerste kans van de wedstrijd was na twaalf minuten ook voor James, maar verder gebeurde er weinig in de eerste helft en lag het tempo laag. Beide ploegen leken dan ook de kleedkamers op te zoeken met een 0-0 stand, maar Leon Goretzka zorgde kort voor het fluitsignaal voor de 0-1.



De middenvelder werd niet gedekt en kon zodoende van dichtbij raak koppen na een voorzet van Thomas Müller. Het leek vlak voor rust zelfs 0-2 te worden, maar een treffer van Robert Lewandowski werd afgekeurd wegens buitenspel. Daardoor bleef Leverkusen in de wedstrijd en na de rust zette de thuisploeg de comeback in. Leon Bailey plaatste een vrije trap vanaf circa 25 meter knap buiten bereik van Ulreich, waarna Kevin Volland als eindstation fungeerde van een flitsende aanval: 2-1. Leverkusen maakte voetballend een goede indruk en hoefde niet veel gevaar van Bayern toe te staan. Vlak voor tijd maakte Lucas Alario een einde aan alle resterende twijfel.



Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1-1

Met Marco Reus, Luka Jovic, Paco Alcácer en Sébastien Haller stonden vier van de vijf topscorers van de Bundesliga op het veld. Het duel leek vooraf dan ook een garantie op doelpunten en halverwege de eerste helft was het Marco Reus die de score opende. De aanvaller combineerde samen met Raphaël Guerreiro richting het doel van Kevin Trapp en haalde zelf de trekker over op aangeven van zijn ploeggenoot: 0-1. Acht minuten voor rust kwam Eintracht echter langszij: kort nadat Ante Rebic op de lat kopte, werkte Jovic de bal van dichtbij binnen na een voorzet van Danny da Costa. Even daarvoor had Reus ook al de lat getroffen.



In de tweede helft opereerden beide ploegen voorzichtiger dan voor rust. Er kwamen wat kansen voor Dortmund, maar Trapp had weinig moeite met een schot van Alcácer en Axel Witsel vuurde over. Zeventien minuten voor tijd kreeg Haller zijn hoofd net niet tegen de bal aan bij een goede mogelijkheid. Een vrije tap van Alcácer belandde vlak voor tijd op het dak van het doel. Een beslissing leek aan beide kanten te kunnen gaan vallen, maar kwam er niet. Desondanks breidt Dortmund de voorsprong ten opzichte van Bayern uit tot zeven punten.



Hertha BSC - VfL Wolfsburg 0-1

In totaal verschenen er in het Olympiastadion drie Nederlanders aan de aftrap: Karim Rekik (Hertha), Paul Verhaegh en Weghorst (beiden Wolfsburg). Javairô Dilrosun en Derrick Luckassen ontbraken vanwege blessureleed nog bij Hertha, dat na ruim een kwartier ontsnapte aan een tegentreffer. Jérôme Roussillon nam het doel van de thuisploeg onder vuur na een hoekschop, maar doelman Rune Jarstein en de lat voorkwamen de 0-1. Kort erna trof ook Rekik de lat namens Hertha. In de tweede helft groeide Weghorst na 65 minuten uit tot matchwinner. De Nederlandse spits ontsnapte aan de aandacht van directe tegenstander Marvin Plattenhardt en zorgde vervolgens op aangeven van Roussillon beheerst voor het enige doelpunt van de middag. Het betekende voor Weghorst zijn zevende treffer in twintig Bundesliga-optredens dit seizoen.



1. FC Nürnberg - Werder Bremen 1-1

De eerste helft in het Max-Morlock-Stadion leverde niet één grote kans voor de doelen van Christian Mathenia en Jiri Pavlenka op. Het team van trainer Michael Köllner liet echter een betere indruk achter, met veel druk en meer aanvallend voetbal op de helft van Werder, dat met Davy Klaassen in de basis aantrad. In het eerste kwartier na rust neutraliseerden de teams elkaar op het middenveld, maar na ruim een uur spelen viel de 0-1. Ludwig Augustinsson bezorgde de bal met een omhaal bij de tweede paal, waar de in rust voor Milot Rashica ingevallen Johannes Eggestein raak schoot. Een andere invaller, Mikael Ishak, bepaalde drie minuten voor tijd de eindstand op aangeven van Matheus Pereira: 1-1.



TSG Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf 1-1

Hoffenheim beleefde voor eigen publiek een uitstekende start. Dennis Geiger verdiende na een klein kwartier voetballen een strafschop, waarna het buitenkansje eenvoudig werd verzilverd door Andrej Kramaric: 1-0. Joshua Brenet begon voor het eerst sinds 23 december in de basis bij Hoffenheim en hij wist op slag van rust bijna te scoren. De ex-PSV’er werd bij de tweede paal bereikt door Nico Schulz, maar zijn kopbal werd uiteindelijk gekeerd door doelman Michael Rensing. De formatie van trainer Julian Nagelsmann leek de zaken zo prima op orde te hebben, maar Fortuna wist vrijwel direct na rust op gelijke hoogte te komen. Kevin Stöger had vanaf de rechterflank een scherpe voorzet in huis, waarna Rouwen Hennings de bal voorbij Oliver Baumann kopte. Hoffenheim zocht daarna met man en macht naar een nieuwe voorsprong, maar Fortuna verweerde zich kranig en hield uiteindelijk knap stand.