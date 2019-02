Bosz ligt met Bayer uit Europa; heldenrol voor Fran Sol

Bayer Leverkusen is klaar in de Europa League. Het team van Peter Bosz werd op basis van uitdoelpunten uitgeschakeld door FK Krasnodar.

Een week na het doelpuntloze gelijkspel tegen FK Krasnodar kwamen de Duitsers voor eigen publiek wederom niet verder dan een remise en was het doelpunt van de Russen in de BayArena doorslaggevend. Dynamo Kiev plaatste zich tegelijkertijd dankzij een voltreffer van Fran Sol wel voor de achtste finales.



Bayer Leverkusen - FC Krasnodar 1-1

Bayer was in de eerste helft de bovenligende partij, net als in het heenduel in Rusland. Het bezoek uit Rusland had echter de beste kansen in de eerste 45 minuten, maar kreeg het leer niet langs Lukas Hradecky. Na ongeveer 25 minuten spelen had de doelman een antwoord op een kopbal van Claesson, die vervolgens op slag van rust dacht alsnog de 0-1 te maken. Oog in oog met Hradecky, na een goede combinatie met Wanderson, kwam de doelman van die Werkself als winnaar uit de strijd.



De ploeg van Bosz ging na rust nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. Matvei Safonov werd aan het werk gezet door zowel Leon Bailey als Kai Havertz, maar zonder resultaat. Ruim een kwartier voor tijd eindigde een van richting veranderde inzet van Lucas Alario zelfs op het aluminium. Krasnodar sloeg zes minuten voor tijd toe: Shapi Suleymanov schoot het leer uit een vrije trap heerlijk achter de kansloze Hradecky. Drie minuten later tekende Charles Aranguiz al voor de 1-1, maar een doorslaggevende 2-1 bleef uit.



Dynamo Kiev - Olympiacos 1-0

Sol nam in het weerzien met Olympiacos de enige treffer van het duel voor zijn rekening, na ruim een half uur spelen: 1-0. De eerste ontmoeting tussen de club was een week geleden op Griekse bodem in 2-2 geëindigd. Na een lange aanval van Dynamo zette Vitaliy Mykolenko vanaf links voor en werkte Sol het leer hoog achter doelman José Sa: 1-0. Het was tevens de eerste treffer voor de Spanjaard in Oekraïense dienst. In de tweede helft kwam het scorebord niet meer in beweging.



Sol speelde donderdag zijn eerste thuisduel voor Dynamo en zijn tweede wedstrijd voor de club, na zijn winterse komst van Willem II. De competitie in Oekraïne wordt komend weekeinde hervat; Dynamo, dat als nummer twee zeven punten minder heeft dan Shakhtar Donetsk, speelt komende maandag in eigen huis tegen Zorya Luhansk.