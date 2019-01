Bosz krijgt goed nieuws over zeldzaam talent: "De tijd is nog niet aangebroken"

Peter Bosz heeft bij Bayer Leverkusen de beschikking over toptalent Kai Havertz.

Ook na de zomer zal de groeibriljant actief zijn bij de Bundesliga-club, verzekert Rudi Völler. De negentienjarige middenvelder wordt al een tijdlang gelinkt met een vertrek bij die Werkself, maar de sportief directeur stelt dat een zomerse overstap is uitgesloten.

"Het is normaal dat een talent dat eens per eeuw wordt geboren op een gegeven moment andere ambities gaat krijgen", begint Völler zondag bij Wontorra van Sky Deutschland . "Dan gaan we het ook bespreken. Maar die tijd is nog niet aangebroken. Hij zal niet in de zomer vertrekken", zo luidt de kraakheldere boodschap van de oud-voetballer.



Völler begrijpt dat het toptalent voor veel Europese topclubs een zeer interessante optie is. "De contractsituatie is echter zeer aangenaam voor ons", doelt de directeur op het feit dat Havertz nog tot de zomer van 2022 vastligt bij de huidige nummer negen van de Bundesliga. Völler stelt dat Havertz momenteel ook geen vertrekwens heeft.



"Kai voelt zich erg goed bij ons. Hij is bij ons opgegroeid. Ik weet zeker dat hij nog voor lange tijd in Leverkusen zal zijn", besluit Völler. Leverkusen staat sinds eind december onder leiding van Bosz. De Nederlanse oefenmeester verloor zijn eerste officiële wedstrijd met Leverkusen tegen Borussia Mönchengladbach (0-1), maar won zaterdagmiddag knap van VfL Wolfsburg (0-3).