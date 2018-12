Bosz krijgt bij Bayer Leverkusen herkansing in de Bundesliga

Peter Bosz is de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend.

De 55-jarige oefenmeester is bij Die Werkself de opvolger van Heiko Herrlich, die uit zijn functie is ontheven. Bosz tekent een contract tot medio 2020 en neemt Hendrie Krüzen mee als assistent.



Bayer Leverkusen wist zaterdagmiddag met 3-1 te winnen van Hertha BSC en bezet daardoor de negende plaats in de Bundesliga. Ondanks de zege op de club uit Berlijn wordt Herrlich de laan uitgestuurd. "Herrlich heeft het team van belangrijke impulsen voorzien en ons naar Europees voetbal geleid. Tot het einde hebben we het vertrouwen gehad dat hij de boel nog kon omkeren, maar we kunnen de stagnatie in de ontwikkeling niet negeren. Ondanks dat we de laatste tijd de aansluiting met de plekken voor Europees voetbal hebben weten te vinden, achten we het noodzakelijk iets te veranderen", zegt Rudi Völler, directeur sport, op de website van Bayer Leverkusen.



Herrlich stond sinds de zomer van 2017 aan het roer bij Bayer Leverkusen en eindigde vorig seizoen met zijn ploeg als vijfde in de Bundesliga. Daardoor is de club dit seizoen actief in de Europa League, waarin de groepsfase werd overleefd. In de tweede ronde werd Leverkusen gekoppeld aan het Russische Krasnodar. Het ontslag van Herrlich en de komst van Bosz hingen al een tijdje in de lucht, want BILD wist afgelopen week al te melden dat de Nederlandse oefenmeester op enkele details rond was met Leverkusen. Bosz zal de selectie van de Duitse club op 4 januari voor het eerst onder zijn hoede hebben.



Voor de oefenmeester is het zijn tweede dienstverband in de Bundesliga, nadat hij vorig seizoen nog geen halfjaar bij Borussia Dortmund werkte. Bij Die Borussen ging Bosz veelbelovend van start, maar na een reeks teleurstellende resultaten kon hij zijn biezen pakken. "Onder leiding van Bosz willen we zo snel mogelijk onze ambities waarmaken. Natuurlijk is het team ook verantwoordelijk, zij zullen vaker hun kwaliteiten moeten tonen. Dat is afgelopen halfjaar te weinig gebeurd", concludeert algemeen directeur Fernando Carro.



Bosz werkte eerder bij Ajax, Maccabi Tel Aviv, Vitesse, Heracles Almelo, Feyenoord (technisch directeur), De Graafschap en AGOVV. "Bij Ajax heeft Bosz bewezen jonge spelers beter te kunnen maken, een team te kunnen vormen en Europees indruk te kunnen maken. Hij staat voor offensief, snel en inspirerend voetbal. Daarom past Bosz goed bij onze club", stelt sportief directeur Simon Rolfes. Na de winterstop is de eerste wedstrijd voor Bayer Leverkusen een thuisduel met Borussia Mönchengladbach.