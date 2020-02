Bosz juicht én baalt tegen FC Porto; 'Wolves' geven Espanyol pak slaag

Bayer Leverkusen en FC Porto hebben elkaar donderdagavond weinig toegegeven.

In het eerste duel in de zestiende finales van de zegevierde weliswaar het team van Peter Bosz, maar de Portugezen maakten een belangrijk uitdoelpunt.

verzekerde zich tegelijkertijd vrijwel zeker van nog minimaal twee wedstrijden in Europa. Ook stapte als winnaar van het veld, maar de minimale overwinning biedt geen enkele garantie met oog op de return in Zweden.

- 2-1

De hoeveelheid kansen voor rust was op een hand te tellen, maar na een gelijkopgaande openingsfase liet Bayer zich steeds meer gelden. Het team van Bosz nam initiatief en controleerde de wedstrijd.

Een poeier van Kai Havertz op de lat in de zeventiende minuut was een voorbode van de openingstreffer van Lucas Alario, twaalf minuten later. Een voorzet van Lars Bender werd bij de eerste paal door Kerim Demirbay verlengd richting de tweede paal, waar Alario toesloeg: 1-0.

Bayer hoefde weinig moeite te doen om het ongevaarlijke FC Porto van zich af te houden en met een voordelige marge de rust te bereiken.

Na nog geen uur spelen kwam Bayer, met Daley Sinkgraven in de basis, op 2-0. Wilson Manafá beging een overtreding op Kevin Volland en de arbiter wees naar de stip. Agustín Marchesín keerde de inzet van Havertz in de rechterhoek, maar stond duidelijk voor zijn doellijn.

In de herkansing koos de Duitser weer voor de rechterhoek en Marchesín ging de andere kant op. FC Porto slaagde er echter toch in om het belangrijke uitdoelpunt te maken. Zeventien minuten voor tijd kon Lukas Hradecky niet voorkomen dat Zé Luís uit een indraaiende vrije trap vanaf rechts de 2-1 binnenkopte.

Wolverhampton Wanderers - 4-0

Een doelpunt van Diogo Jota zorgde voor het klassenverschil in de eerste 45 minuten. Na een kwartier spelen verlengde Raúl Jiménez een voorzet vanaf de rechterkant, waarna Jota de bal via het lichaam van Victor Sánchez in het doel werkte: 1-0. Andrés Prieto voorkwam luttele minuten later dat Adama Traoré de 2-0 kon maken.

Het team van Nuno Espirito Santo domineerde in het merendeel van de eerste helft, had de betere kansen én het meeste balbezit, terwijl Ander Iturraspe zich enigszins gelukkig mocht prijzen dat hij slecht geel kreeg voor een akkefietje met Jota op slag van rust en zijn team niet met tien man achterliet.

In de tweede helft trok Wolverhampton Wanderers het duel definitief naar zich toe en daarmee ook zeer waarschijnlijk de dubbele ontmoeting met Espanyol. Prieto was in de 52e minuut volslagen kansloos op een schitterende inzet van Rubén Neves in de linkerbovenhoek.

En Jota schoot het leer, na een goede combinatie tussen Matt Doherty en Jiménez, een kwartier later hoog, en ietwat van richting veranderd, in het doel van de Catalanen: 2-0 en 3-0. Jota completeerde negen minuten voor tijd zijn hattrick: de Portugees liet aan de linkerkant enkele verdedigers zijn hielen zien en schoot de bal in de linkerhoek.

VfL Wolfsburg - Malmö FF 2-1

De doelpuntloze ruststand was een terechte afspiegeling van de weinig enerverende eerste helft. Alleen in de eerste tien minuten zette Wolfsburg de bezoekers flink onder druk, maar daarna ontbrak het bij het team van Oliver Glasner aan creativititeit en precisie.

De grootste kans was voor Wolfsburg in de 38e minuut: na een pass van Xaver Slager schoot Josip Brekalo de bal op de lat. Malmö beperkte zich tot tegenhouden, het verkleinen van de ruimtes en ging zelfs bij balveroveringen niet over op countervoetbal.

De doelpunten werden voor na rust bewaard. Na twee minuten stond het al 0-1, toen Isaac Kiese Thelin een strafschop benutte na een handsbal van Kevin Mbabu.

Wolfsburg, met Wout Weghorst in de basis, zorgde echter voor de ommekeer. Een ferm schot van Brekalo vanaf een meter of zeven betekende de 1-1 en een van richting veranderde kopbal van Admir Mehmedi na een vrije trap van Maximilian Arnold de 2-1.