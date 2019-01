Bosz: "Ik wil gewoon kijken of dat lukt, die twee zijn echt wereldtop"

Peter Bosz beleefde zaterdagmiddag zijn rentree in de Bundesliga, maar kende als trainer van Bayer Leverkusen een valse start.

Borussia Mönchengladbach bleek met 1-0 te sterk. Wat wel opviel was dat Die Werkself met een bijzonder aanvallende opstelling aan de wedstrijd tegen de nummer drie van de Bundesliga begonnen. Bosz koos er namelijk voor om met vijf offensief denkende spelers van start te gaan, waaronder de creatievelingen Julian Brandt, Kai Havertz en Charles Aránguiz op het middenveld.

"Ik ben gaan spelen met vijf aanvallend ingestelde spelers, wat normaal eigenlijk niet kan, maar ik wil gewoon kijken of het lukt om mijn beste spelers in één elftal te zetten", legt hij zijn keuze uit in gesprek met De Telegraaf . "Julian heeft eigenlijk altijd linksbuiten gespeeld, maar ik zie in hem meer een middenvelder dan een linksbuiten. Dat vind ik zo'n geweldige speler. Brandt en Havertz, dat is echt wereldtop."



Bosz kent doordat hij in de winterstop instapte als de opvolger van Heiko Herrlich maar een korte voorbereidingstijd en de Nederlandse oefenmeester is er nog niet in geslaagd om zijn speelstijl er helemaal in te slijpen. Hij verwacht wel dat dit minder moeite zal kosten dan bij Borussia Dortmund, waar hij te maken kreeg met centrale verdedigers die zich maar moeilijk in de offensieve speelstijl konden vinden.



"Ik had daar eerder jongens moeten wegschoppen die zo'n remmende factor waren", voegt hij toe tegenover het Algemeen Dagblad . "Hier bij Leverkusen zal je geen verhalen van speler gaan horen van: het kan niet hoe Peter Bosz wil spelen. Acht basisspelers van vandaag waren er al onder Roger Schmidt (die tussen 2014 en 2017 ook zeer aanvallend voetbal speelde met Leverkusen, red.). Ze zeggen alleen: 'We moeten even graven in ons geheugen, trainer, hoe alles toen ook al weer ging.'"