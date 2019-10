Bosz: "Helaas kon ik niet horen wat Van Gaal tegen zijn spelers zei"

Peter Bosz kreeg toen hij als speler actief was van Feyenoord een opmerkelijke opdracht van de club om naar Amsterdam af te reizen.

Bosz speelde in de jaren negentig vijf jaar in het shirt van de Rotterdammers. Hij werd door zijn werkgever gevraagd om undercover bij een trainer van te kijken, dat toen werd gecoacht door Louis van Gaal. Hij moest uiteindelijk in zijn auto blijven.

"Het was gevaarlijk, omdat Ajax en als katten en honden zijn", vertelt Bosz in gesprek met Goal en DAZN . "Helaas kon ik vanuit de auto niet horen wat Van Gaal tegen zijn spelers zei. Dat was jammer, want communicatie is de sleutel voor Van Gaal. Ik ben er niet zoveel mee opgeschoten."

Bosz ging na zijn spelerscarrière het trainersvak in en kwam via AGOVV, , , , Maccabi Tel Aviv, Ajax en bij terecht.

De 55-jarige oefenmeester gaat dinsdagavond op bezoek bij in de groepsfase van de . Die Werkself hebben de eerste twee wedstrijden verloren, waar Atlético op vier punten staat.

"Ik houd van de winnaarsmentaleit van Atlético. Ze willen écht winnen. Sinds de komst van Diego Simeone daar, hebben ze zich ongelofelijk ontwikkeld. Het is niet alleen een team dat schakelt van verdediging naar aanval, maar ze kunnen ook enorm goed verdedigen. Het is een team dat ook goed aanvallend offensief voetbal speelt en geweldige aanvallers heeft", besluit Bosz.