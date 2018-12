'Bosz gold bij Feyenoord als favoriet om Van Bronckhorst op te volgen'

Feyenoord lijkt naast de gedroomde opvolger van Giovanni van Bronckhorst te hebben gegrepen nu Peter Bosz zich aan een Duits avontuur waagt.

Van Bronckhorst leidde Feyenoord anderhalf jaar geleden weliswaar naar de eerste landstitel in achttien jaar tijd, maar moest met de Rotterdammers in het afgelopen seizoen genoegen nemen met de vierde plek, terwijl er in de huidige voetbaljaargang al de snelle Europese uitschakeling was en de club de race met PSV en Ajax niet vol lijkt te kunnen houden in de Eredivisie. In en rond De Kuip wordt er de laatste tijd dan ook gespeculeerd over een afscheid van de oefenmeester, maar de droomkandidaat is uit de markt.

De Telegraaf weet donderdagochtend namelijk te melden dat Bosz 'voor iedereen binnen Feyenoord' als favoriet gold om aankomende zomer een eventuele vacature in te vullen. Van Bronckhorst beschikt over een aflopend contract, waardoor club en trainer in de komende maanden zullen moeten beslissen of zij nog met elkaar door willen.



De krant spreekt over een dilemma voor de oefenmeester, die al zou kunnen besluiten om zelf te niet langer door te gaan in De Kuip, terwijl hij ook zou kunnen wachten tot Feyenoord een oordeel heeft geveld. Daarnaast is een situatie waarin de club besluit om een einde te maken aan de samenwerking terwijl Van Bronckhorst aangeeft hoe dan ook door te willen gaan eveneens mogelijk.



De 'gedroomde opvolger' Bosz is in ieder geval niet meer beschikbaar als Feyenoord na dit seizoen met een open vacature komt te zitten. De voormalige trainer van onder meer Ajax en Borussia Dortmund werd afgelopen zondag gepresenteerd als trainer van Bayer Leverkusen en is zodoende normaal gesproken de komende seizoenen voorzien. De voormalige middenvelder was in het verleden al speler en technisch directeur bij Feyenoord.