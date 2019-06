Bosz en Van Gaal tippen De Ligt: "Daar vind ik de verdedigers ook niet goed"

Peter Bosz hoopt dat Matthijs de Ligt een goede vervolgstap in zijn loopbaan zet.

De verdediger van wordt in verband gebracht met tal van Europese grootmachten, maar wil pas na het seizoen een knoop doorhakken. De huidige trainer van stelt dat een goede club is voor De Ligt.

"Ik zou De Ligt uitstekend bij Manchester City vinden passen. Vincent Kompany is al weg, Nicolás Otamendi is niet goed genoeg. Dan zou ik hem naast Aymeric Laporte uitstekend vinden staan", zegt Bosz, die bij de Amsterdamse club samenwerkte met de negentienjarige stopper, zondagochtend bij De Tafel van Kees van FOX Sports .



Bosz, die ook aangeeft dat hij De Ligt naar wilde halen toen de trainer de overstap naar de Duitse club maakte, krijgt bijval van Louis van Gaal. "Ik denk precies hetzelfde. En De Ligt kan wel naar , want daar vind ik de centrale verdedigers ook niet goed", aldus Van Gaal over de defensie van de Catalaanse grootmacht.



"De Ligt zou daar bij Barcelona kunnen spelen. En hij kan ook voor Manchester City spelen. Nou, dan zou ik kiezen voor Josep Guardiola en niet voor Lionel Messi", doelt de ervaren oefenmeester op de manager van Manchester City en de charme om met de sterspeler van Barcelona te kunnen spelen. De Ligt ligt nog tot de zomer van 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA.