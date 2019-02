Bosz blijft nuchter na stunt: "Ik vond het vandaag niet onze beste wedstrijd"

Peter Bosz maakte zaterdagmiddag met Bayer Leverkusen grote indruk tegen Bayern München.

Het elftal van de Nederlandse trainer kwam op eigen veld op achterstand tegen de Duitse recordkampioen, maar stelde in de tweede helft uiteindelijk orde op zaken (3-1). Bosz is na afloop vanzelfsprekend te spreken over de prestatie van Leverkusen, maar blijft kritisch op zijn ploeg.

Bosz erkent voor de camera van FOX Sports dat de wedstrijd in de BayArena zich afspeelde in een bijzonder hoog tempo. Dat kwam het spel van Leverkusen echter niet altijd ten goede. "Ik heb de waarden net weer gehoord: we hebben opnieuw meer dan 300 sprints afgelegd. Ik vond dat je dat bij vlagen ook wel kon zien: het gaat ten koste van je balbezit. Je wordt onnauwkeuriger in balbezit, het oogt vermoeider en het wordt slordiger. Dat was vandaag ook wel te zien, want ik vond het vandaag niet onze beste wedstrijd", aldus de ex-coach van onder meer Ajax.



Leverkusen begon uitstekend aan de wedstrijd, maar moest gaandeweg toezien hoe Bayern beter in de wedstrijd kwam en dankzij een treffer van Leon Goretzka uiteindelijk met een 0-1 voorsprong aan de thee kon. Extra smet op de eerste helft voor Leverkusen was het geblesseerd uitvallen van middenvelder Kai Havertz, op slag van rust. "Je weet dat het dan heel moeilijk wordt tegen zo'n goede ploeg, maar we hebben in de tweede helft vooral karakter getoond. We zijn er vanaf het begin voor gegaan en kregen direct in de eerste minuut al een grote kans. Het was wel weer leuk om naar te kijken", vervolgt Bosz. "We moesten aanvallender gaan spelen, maar dat willen we altijd al, dus eigenlijk veranderde er voor ons niet heel veel. Doordat Kai Havertz geblesseerd uitviel, gingen we iets anders spelen, met twee 'zessen'."



Bosz erkent dat Leverkusen op slag van rust goed weg was gekomen, toen een doelpunt van Robert Lewandowski werd afgekeurd. De Poolse spits van Bayern stond nipt buitenspel, waardoor de schade voor Leverkusen beperkt bleef. "Dat was natuurlijk een belangrijk moment. Als dat doelpunt was goedgekeurd, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Aan de andere kant begrijp ik dat wij in de eerste minuut al een strafschop hadden moeten krijgen, vanwege een overduidelijke handsbal (van Matts Hummels, red.). Het spel golfde op en neer. Als je aanvallend voetbal wil spelen, gebeurt er tenminste wat in het strafschopgebied."



Door de overwinning is Leverkusen opgeklommen naar een zevende plaats op de ranglijst. Nadat Bosz bij zijn debuut met 0-1 had verloren van Borussia Mönchengladbach, volgden zeges op VfL Wolfsburg (0-3) en dus Bayern. Bosz is tevreden over de ontwikkeling van zijn ploeg, maar spreekt van nog 'voldoende leermomenten'. "We hebben vandaag tegen een ploeg gespeeld die je wellicht hoger kunt aanschrijven dan onze eigen ploeg. Het is weer een volgende stap in onze ontwikkeling om dan weer ons eigen spel te kunnen spelen. Je moet herkennen wanneer je in de hoogste versnelling vooruit besluit te spelen, of wanneer je even je rust pakt. We hebben ook een aantal keer druk gezet op momenten dat het eigenlijk niet kon: je wordt dan direct weggespeeld. Die momenten moeten we leren herkennen."