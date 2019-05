Bosz: "Als ik Manchester City was, zou ik De Ligt meteen halen"

Matthijs de Ligt wordt nog steeds in verband gebracht met Barcelona, maar Peter Bosz denkt dat hij ook zeker niet zou misstaan bij Manchester City.

De trainer van denkt dat de Engelse landskampioen er goed aan zou doen om de -verdediger in huis te halen. Bosz zegt in gesprek met Voetbal International dat De Ligt in de achterhoede van the Citizens een goed duo zou vormen met Aymeric Laporte.



"Als ik was, zou ik hem meteen halen. Vincent Kompany gaat weg en Nicolás Otamendi vind ik niet goed genoeg. Hij zou perfect passen naast Laporte", aldus Bosz, die in het seizoen 2016/17 bij Ajax samenwerkte met De Ligt. "Die gaat nog beter spelen met Matthijs naast zich, daar ben ik van overtuigd. hoor ik ook overal, maar daar heb je wel met Gerard Piqué te maken. Dat zou betekenen, als Samuel Umtiti inderdaad weggaat, dat hij links centraal moet komen te spelen. Dat hoeft overigens geen probleem te zijn, want Matthijs kan in mijn ogen net zo makkelijk links als rechts centraal spelen."



De negentienjarige De Ligt heeft grote indruk gemaakt op Bosz. "Naast Virgil van Dijk is hij ook bij Oranje een zekerheid. Dat maakt indruk", vertelt de Leverkusen-trainer. "Elke topclub wil hem hebben. Normaal zou ik bij een negentienjarige jongen die twee jaar profvoetbal achter de rug heeft, zeggen: Geduld, het komt nog wel, pak nog twee ervaringsjaren mee bij Ajax. In de , in de . Alleen, ik denk dat Matthijs de uitzondering is die de regel bevestigt. Dat hij nu al klaar is voor die stap. Maar wat is de beste stap? In mijn ogen de club waar je kan spelen."



De Ligt werd ook lange tijd gelinkt aan , maar volgens de Liverpool Echo kan de Champions League-finalist afgestreept worden. Na de laatste thuiswedstrijd van Ajax tegen ging De Ligt kort in op zijn sportieve toekomst. "Er is nog niets rond met een club. Dat is op dit moment niet aan de orde. Als het goed is, is het niet mijn laatste thuiswedstrijd. Je weet het natuurlijk nooit. Ik kan nu leuk verkondigen dat ik blijf of wegga, maar er is niets aan de orde. Daar ben ik heel eerlijk in. Er wordt wel gepraat, maar er is niets concreet. Ik ben hier nog steeds met Ajax."