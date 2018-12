Bosz: "Als die aanbieding niet komt, moet ik toch andere keuze maken"

Peter Bosz werd iets meer dan een jaar geleden ontslagen bij Borussia Dortmund en sindsdien kwam er geen geschikte club voor hem voorbij.

“Het begint inmiddels echter weer te kriebelen bij de 55-jarige trainer en de voormalige middenvelder hoopt op korte termijn weer ergens aan de slag te kunnen. "Ik zou wel in januari willen beginnen. Ik hoop op een aanbieding uit een van de vijf grote voetballanden. Als die niet komt, zal ik toch een andere keuze moeten maken”", legt hij uit in gesprek met spelersvakbond VVCS .

Bosz bevindt zich momenteel in een niet helemaal onbekende situatie, aangezien hij in het verleden ook al eens een tijd thuis zat. "“Ik ben eerder anderhalf jaar werkloos geweest, toen ik bij Feyenoord wegging. Er was geen club die me wilde hebben. Ik heb wel een gesprek gehad met Willem II maar die namen een ander. Dus ik ken deze tijd”", blikt hij terug.

Bosz ziet door zijn prestaties in het verleden echter wel meer opties dan toentertijd: “"Anders dan toen ben ik op dit moment in de omstandigheid dat ik kan zeggen: ‘Ik wil naar een club toe waar ik het voetbal kan spelen dat ik wil spelen.’” “Zulke gesprekken voer ik ook met clubs: hoe willen jullie het voetbal spelen? Als daar geen klik in zit, ga ik daar niet naar toe."” Keuze van de redactie WK 2022: Frankrijk, Brazilië, Nederland of Spanje? De topfavorieten gerangschikt

Zidane, Pochettino en de mogelijke opvolgers voor Mourinho bij Manchester United

Wat gaan Neymar, Mbappe en Cavani doen tegen Jones, Smalling en Lindelof?!

Messi, Mourinho, Ajax en de winnaars en verliezers van de Champions League-loting

Bosz is sinds afgelopen zomer weer uit aan het kijken naar een nieuwe club, aangezien hij na zijn ontslag bij Dortmund een halfjaar nodig had om de batterij weer op te laden: “"Ik was echt moe. In juli, augustus had ik het gevoel, als er wat leuks langs komt, dan sta ik er wel weer voor open. Bedenk dat we in de laatste drie jaar liefst zes keer zijn verhuisd. Dat hakt er diep in.”"