Bosz: "Agenten vinden het nu interessant om mijn naam te gebruiken"

Peter Bosz ging zaterdagmiddag in zijn officiële debuut als trainer van Bayer Leverkusen met 0-1 onderuit tegen Borussia Möchengladbach.

Die Werkself kregen diverse kansen om tot scoren te komen, maar zagen de nummer drie van de Bundesliga uiteindelijk met een minimale zege huiswaarts keren. "Ik denk dat er meer in gezeten had en dat we meer verdiend hadden", zegt Bosz in gesprek met FOX Sports .

"De kansenverhouding was enorm in ons voordeel, we hadden een beetje pech met die bal op de paal. Maar aan de andere kant is het ook kwaliteit, want zulke ballen moet je er gewoon in schieten. Als je zulke grote kansen krijgt als in de tweede helft, moet je naar jezelf kijken", stelt de oefenmeester van Bayer Leverkusen, die afgelopen maand het roer overnam van de ontslagen Heiko Herrlich. "Ik heb de afgelopen vijftien dagen een heleboel kunnen doen, veel getraind en we hebben geprobeerd om de manier hoe we willen spelen er bij die jongens in te krijgen."



"Iedereen zal begrijpen dat twee weken heel kort is, ook als het resultaat vandaag wel positief was geweest zou ik dat gezegd hebben. Ik denk dat je in deze wedstrijd hebt kunnen zien dat we heel veel potentie hebben", gaat Bosz verder. Hij laat zich lovend uit over Borussia Mönchengladbach, de nummer drie van de Bundesliga. "We speelden tegen een goede ploeg, want ze staan niet voor niets derde. Ze krijgen heel weinig tegendoelpunten en als je dan zoveel kansen krijgt, denk ik dat je ook goed hebt gedaan."



Sinds het aantreden van Bosz werden al de nodige spelers gelinkt aan een overstap naar Bayer Leverkusen. Een van de namen die de revue passeerde, was die van Feyenoorder Tonny Vilhena. "Ik denk dat een heleboel agenten het nu interessant vinden om mijn naam te gebruiken. Ik heb wel meer namen gelezen. Bij mijn weten is er niets van waar", besluit Bosz. Voor zijn ploeg wacht nu volgende week zaterdag de uitwedstrijd tegen VfL Wolfsburg.