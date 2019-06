Bosz aast op nóg een Ajacied: "Ik verwacht niet dat het gaat gebeuren"

Peter Bosz heeft naast Daley Sinkgraven ook interesse in Kasper Dolberg, meldt het Deense BT.

De oefenmeester van is gecharmeerd van de back annex middenvelder en de spits van . Bosz zou graag worden herenigd met het duo, maar Dolberg zelf wil niet op de zaken vooruitlopen.



"Het is een mogelijkheid, maar ik verwacht niet dat het gaat gebeuren", aldus Dolberg, die onder Erik ten Hag is veroordeeld tot een bijrol bij Ajax. Bosz werkte een seizoen samen met de jonge Deen, die nog tot medio 2022 vastligt in Amsterdam. Dolberg geeft aan dat hij nog een seizoen bij de kampioen van Nederland zeker ziet zitten.



"Het heeft mijn voorkeur om een heel seizoen lang goed te presteren in de Johan Cruijff ArenA", aldus Dolberg, die erkent dat hij een goede relatie heeft met Bosz. De oefenmeester liet de spits debuteren en gaf de aanvaller veel vertrouwen. "Hij begreep mij en haalde het best uit me naar boven. Bosz gaf me veel vrijheid op het veld, ook al was ik nog geen gearriveerde naam."



"Zo kon ik me volledig concentreren op goed presteren en dat was belangrijk voor mijn ontwikkeling. Peter is gewoon een erg goede trainer die zijn spelers veel vertrouwen gunt, waardoor ze beter gaan voetballen", besluit Dolberg. De 21-jarige aanvaller heeft tot op heden 116 wedstrijden gespeeld voor Ajax, met 44 goals en 16 assists als resultaat.