Borussia Dortmund wil Favre belonen met nieuw contract

De Zwitserse trainer maakt indruk in zijn eerste seizoen bij de Duitsers en de Bundesliga-club wil hem een nieuw contract aanbieden.

Borussia Dortmund wil hoofdtrainer Lucien Favre graag binden met een nieuw contract, zo heeft algemeen directeur Hans-Joachim Watzke bevestigd.

Favre kreeg in aanloop van het seizoen 2018/19 een contract voor twee jaar en leidde de opwindende jonge ploeg van Dortmund naar de kop van de Bundesliga en naar de laatste zestien van de Champions League.

BVB heeft een voorsprong van zeven punten op naast belagers Borussia Mönchengladbach en Bayern München in de competitie en is op weg een einde te maken aan de hegemonie van Bayern, dat zes keer op rij landskampioen werd.

"Het is logisch dat we met hem praten over een contractverlenging om dat hij gewoon goed werk levert", vertelt Watzke in gesprek met Sport Bild. "De samenwerking is uitstekend, dus we willen deze voortzetten."

"De ontwikkeling van ons team is erg goed. Dat is vooral aan Lucien te danken. Er is geen planning, maar we vinden het juiste moment voor gesprekken. Geen van ons zal onszelf onder druk zetten."

Dortmund, dat dinsdag na strafschoppen door Werder Bremen werd uitgeschakeld in de DFB-Pokal, krijgt zaterdagmiddag in competitieverband bezoek van de huidige nummer acht TSG 1899 Hoffenheim.