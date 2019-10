Borussia Dortmund volgt Dilrosun als mogelijke opvolger van Sancho

Jadon Sancho schittert wekelijks als vleugelaanvaller bij Borussia Dortmund en men vreest voor een zomers vertrek van de jonge Engelsman.

De club heeft daarom al een shortlist opgesteld en Javairo Dilrosun wordt nadrukkelijk gevolgd, terwijl ook Ferran Torres van op bezoek van BVB-scouts kan rekenen, aldus Sport Bild.

De 21-jarige Nederlander maakt tot dusverre een sterke seizoenstart door bij . In zes wedstrijden scoorde hij al drie keer, terwijl hij ook twee assists gaf op een medespeler.

Net als Sancho is hij afkomstig uit de jeugd van . In de zomer van 2018 stapte hij transfervrij over naar Berlijn, waar hij een contract tot medio 2022 ondertekende.

Ferran Torres is net als Sancho pas 19 jaar oud en de uit de jeugdopleiding van Valencia afkomstige vleugelaanvaller beleeft deze jaargang zijn grote doorbraak, al leverde hij in negen duels nog niet meer dan één assist af.

Wel gaat er ieder duel veel dreiging van hem uit en dat is exact waar ook Sancho om bekend staat, al heeft hij al wel een hoog rendement.

De Engelsman ligt nog tot media 2022 vast bij Dortmund, maar naar verluidt wil heel ver gaan om hem te kopen.

Bedragen van boven de honderd mijoen euro worden genoemd. Het is niet bekend wat Dilrosun of Ferran Torres eventueel moet kosten.