Borussia Dortmund verliest ook Marco Reus na bekerstrijd

De uitschakeling van Borussia Dortmund in de DFB Pokal tegen Werder Bremen heeft voor de koploper van de Bundesliga nog een tegenvaller opgeleverd.

Marco Reus moest zich in het bekerduel, dat na strafschoppen door Werder Bremen gewonnen werd, laten vervangen wegens een spierblessure en mist mogelijk de volgende competitiewedstrijd tegen TSG 1899 Hoffenheim. De Duitse smaakmaker moest zich laten vervangen wegens problemen aan zijn bovenbeen.

"Mijn dijbeen zat helemaal vast. Geen idee of ik komende zaterdag kan meedoen tegen Hoffenheim. We wilden geen risico nemen", zo tekenen verschillende Duitse media op uit de mond van de vleugelaanvaller na de wedstrijd tegen Werder Bremen. Het sensationele bekerduel eindigde na 120 minuten spelen in een 3-3 gelijkspel, waarna de ploeg uit Noord-Duitsland de volgende bereikte na het nemen van strafschoppen.



"We speelden een beetje dom en hebben deze uitschakeling helemaal aan onszelf te wijten. Soms moeten we gemener voetballen. Er waren niet zoveel rondes meer te gaan tot de finale in Berlijn. Helaas stopt onze weg hier, dat hebben we aan onszelf te danken", concludeert de aanvoerder van Borussia Dortmund. Met 17 doelpunten en 11 assists in 27 wedstrijden is Reus dit seizoen van grote waarde bij die Borussen .



Voor Borussia Dortmund gaat de strijd om de landstitel komend weekeinde verder met het treffen met Hoffenheim, waarin trainer Lucien Favre dus mogelijk geen beroep kan doen op Reus. De koploper van de Bundesliga heeft momenteel een voorsprong van zeven punten op naaste achtervolgers Borussia Mönchengladbach en Bayern München. "We hopen dat het niet al te ernstig is. Later deze week zullen we meer duidelijkheid hebben", zegt Favre over Reus.