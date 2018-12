'Borussia Dortmund verkoopt voor vijftig miljoen euro aan Chelsea'

Christian Pulisic staat voor een transfer naar Chelsea. BILD pakt uit met het bericht dat hij Borussia Dortmund in de zomer gaat verlaten.

Hij heeft naar verluidt al een akkoord met Chelsea en zijn club uit de Bundesliga heeft ook al ingestemd met de overstap. Die Borussen ontvangen volgens de boulevardkrant een transfersom van vijftig miljoen euro. Pulisic heeft nu nog een contract tot medio 2020 en ondanks meerdere pogingen van de clubleiding weigerde Pulisic vooralsnog om bij te tekenen. Het was immers zijn doel om in de top van de Premier League te voetballen, zo valt er in het dagblad te lezen.



Pulisic speelde voor Pennsylvania Classics alvorens hij in het voorjaar van 2015 bij Borussia Dortmund terechtkwam. De 23-voudig international van de Verenigde Staten speelde tot op heden 115 wedstrijden in het eerste van Borussia Dortmund en daarin was hij goed voor 15 doelpunten en 24 assists.



Pulisic heeft er nooit een geheim van gemaakt op een dag in Engeland te willen voetballen. Zo zei hij in november nog in een interview met Goal : "De Premier League is een competitie waar ik als kind altijd van gedroomd heb. Er is geen enkele reden waarom ik niet op een dag in Engeland zou spelen."

